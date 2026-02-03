'...तर तुम्ही आमचा भारत सोडून जा,' भारत सरकारने Meta ला स्पष्टच सांगितलं; WhatsApp कायमचं बंद होणार?

Supreme Corut on WhatsApp Policy: सर्वोच्च न्यायालयाने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी आणि व्हॉट्सॲपची मालक असलेल्या मेटा कंपनीला इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मच्या गोपनीयता धोरणावरून फटकारलं आहे. सरन्यायाधीश सूर्या यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अमेरिकन कंपनीला सुनावताना म्हटलं की, "तुम्ही गोपनीयतेशी खेळू शकत नाही. आम्ही तुम्हाला आमच्या डेटाचा एकही अंक शेअर करू देणार नाही". भारतीयांचं शोषण आम्ही खपवून घेणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने बजावलं आहे.
सुप्रीम कोर्ट व्हॉट्सॲपच्या 2021 च्या गोपनीयता धोरणासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करत होते. विशेषतः कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) लावलेला 213 कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवल्याच्या निर्णयावर सुनावणी झाली. जाहिरातींच्या उद्देशाने वापरकर्त्यांचा डेटा शेअर करण्याबाबत सीसीआयने एक प्रति-अपीलही केले होते, ज्याला न्यायाधिकरणाने कंपनीकडून 'अधिकाराचा गैरवापर' झाला नसल्याचा निर्णय देऊन परवानगी दिली होती.
सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी व्यावसायिक कारणांसाठी युजर्सचा डेटा शेअर करण्याच्या धोरणावर टीका केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिलं की, "जर तुम्ही आमच्या संविधानाचे पालन करू शकत नसाल, तर भारत सोडून जा. आम्ही नागरिकांच्या गोपनीयतेशी तडजोड होऊ देणार नाही."
न्यायालयाने या धोरणाबद्दल काही महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली, ज्यात देशातील लाखो गरीब आणि अशिक्षित लोकांना ते समजेल का? असा प्रश्न विचारला. "एखादी गरीब महिला किंवा रस्त्यावरील विक्रेता, किंवा फक्त तमिळ बोलणारी व्यक्ती. त्यांना हे समजेल का?," असा प्रश्न कोर्टाने विचारला.
"कधीकधी आम्हालाही तुमची धोरणं समजायला अडचण येते," असं कोर्टाने 'ऑप्ट आउट' कलमाबद्दल सांगितल्यावर मेटा आणि व्हॉट्सॲपला फटकारलं. "...मग बिहारच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना ती कशी समजतील? हा खाजगी माहितीची चोरी करण्याचा एक मार्ग आहे. आम्ही हे खपवून घेणार नाही," असं कोर्ट म्हणालं.
त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी स्वतःचा अनुभव एक उदाहरण म्हणून सांगितला. "जर व्हॉट्सॲपवर एखाद्या डॉक्टरला संदेश पाठवला की, मला बरं वाटत नाहीये आणि डॉक्टरने काही औषधांची चिठ्ठी पाठवली, तर लगेच तुम्हाला जाहिराती दिसू लागतात," असं ते म्हणाले.
मेटा आणि व्हॉट्सॲपच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि ज्येष्ठ वकील अखिल सिब्बल यांनी सर्व संदेश 'end-to-end encrypted' असतात, म्हणजेच कंपन्यांनाही त्यातील मजकूर पाहता येत नाही, असे सांगून प्रतिवाद केला.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये, सीसीआयने 2021च्या गोपनीयता अपडेटवर निर्णय देताना म्हटलं की, व्हॉट्सॲप मार्केटमधील आपल्या वर्चस्वपूर्ण स्थितीचा फायदा घेऊन युजर्सना नवीन धोरण स्वीकारण्यास भाग पाडत आहे.
व्हॉट्सॲपने युजर्सना असं सांगितले होतं की मेसेजिंग सेवांचा वापर सुरू ठेवण्यासाठी मेटाच्या इतर प्लॅटफॉर्मसोबत डेटा शेअर करण्याची परवानगी देणे आवश्यक आहे, यावर सीसीआयने नाराजी व्यक्त केली. परिणामी, 213 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला, जो आज रोहतगी आणि सिब्बल यांनी न्यायालयात जमा केल्याचे सांगितले.
जानेवारी 2025 मध्ये मेटा आणि व्हॉट्सॲपने त्या आदेशाला आव्हान दिले. आणि नोव्हेंबर 2025 मध्ये, कायद्याच्या न्यायाधिकरणाने व्हॉट्सॲपच्या डेटा शेअरिंगवरील पाच वर्षांची बंदी रद्द केली, तथापि, त्यांनी दंड कायम ठेवला.