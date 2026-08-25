/मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय अन् थेट IAS अधिकाऱ्याचे निलंबन, कोण आहेत राजेश कुमार सिंह?

बिहार लोकसेवा आयोगाचे म्हणजेच बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह यांचे एका वादग्रस्त वक्तव्यामुळे पदावरून निलंबन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ‘हत्ती चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार’ अशी म्हण वापरली. या वक्तव्याचा अर्थ आंदोलक विद्यार्थ्यांना कमी लेखणारा असल्याचा आरोप झाला आणि काही तासांतच बिहार सरकारने कारवाई केली. त्यामुळे आयएएस राजेश कुमार सिंह कोण आहेत, त्यांची प्रशासकीय कारकीर्द काय आहे आणि नेमका वाद कशामुळे झाला? याची चर्चा सुरू झाली आहे.
राजेश कुमार सिंह हे बिहार कॅडरचे 2014 बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. ते राज्य नागरी सेवा (SCS) मधून पदोन्नती मिळवून आयएएस झाले. बीपीएससीमध्ये परीक्षा नियंत्रक म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी बिहार सरकारच्या भवन निर्माण विभागात अपर सचिव म्हणून काम केले होते. BPSCमध्ये आल्यानंतर राज्यातील विविध महत्त्वाच्या स्पर्धा परीक्षांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी त्यांच्या पदाशी जोडली गेली होती.
उपलब्ध प्रशासकीय माहितीनुसार राजेश कुमार सिंह यांनी वनस्पतिशास्त्रात एमएससी पदवी घेतली आहे. बिहारमध्ये विविध प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळल्यानंतर त्यांना बीपीएससीच्या परीक्षा विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्या निलंबनामुळे केवळ एका अधिकाऱ्यावरील कारवाई म्हणून नव्हे, तर राज्यातील भरती परीक्षा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीनेही या घटनेकडे पाहिले जात आहे.
पटना येथील गर्दनीबाग परिसरात बीपीएससी परीक्षांशी संबंधित मागण्यांसाठी विद्यार्थी आणि अभ्यर्थी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाबाबत पत्रकारांनी राजेश कुमार सिंह यांना प्रश्न विचारला. त्यावेळी त्यांनी ‘हत्ती बाजारातून पुढे जातो आणि हजारो कुत्री भुंकत राहतात’ या अर्थाची म्हण वापरली. विद्यार्थ्यांनी या वक्तव्याचा तीव्र निषेध केला. त्यांना आंदोलकांचा अपमान झाल्याचे वाटल्याने प्रकरणाला वेगाने राजकीय रंगही आला.
बिहारमध्ये बीपीएससीच्या विविध परीक्षांशी संबंधित अनेक मागण्यांवर विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. TRE-4 भरती परीक्षा, परीक्षेचे स्वरूप, निगेटिव्ह मार्किंग आणि दोन टप्प्यांत परीक्षा घेण्याचा प्रस्ताव यांसारख्या मुद्द्यांवर अभ्यर्थी नाराज आहेत. 70व्या BPSC परीक्षेबाबतही काही विद्यार्थ्यांकडून गैरप्रकार आणि पेपर लीकचे आरोप करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा नियंत्रकाचे वक्तव्य अधिक संवेदनशील ठरले.
वक्तव्यावरून वाद वाढल्यानंतर राजेश कुमार सिंह यांनी आपल्या शब्दप्रयोगाबद्दल खेद व्यक्त केला आणि माफी मागितली. बीपीएससीकडूनही या प्रकरणासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यात आले. मात्र, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांमधील नाराजी आणि राजकीय विरोध तीव्र झाला होता. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत तातडीने पुढील कारवाई केली.
वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी प्रकरणाची दखल घेतली. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाला राजेश कुमार सिंह यांच्या निलंबनाची प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अधिकाऱ्याचे वक्तव्य आणि आधीपासून सुरू असलेले विद्यार्थी आंदोलन यामुळे सरकारवर दबाव वाढत असताना ही कारवाई झाली.
या प्रकरणाचा सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे विद्यार्थी आणि परीक्षा यंत्रणेमधील विश्वास. स्पर्धा परीक्षांबाबत पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि अधिकाऱ्यांचा संवाद हा अभ्यर्थींसाठी महत्त्वाचा विषय असतो. त्यामुळे परीक्षा नियंत्रकाच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेला वाद BPSCच्या प्रतिमेसाठीही आव्हानात्मक ठरला आहे. दरम्यान, TRE-4 परीक्षा दोन टप्प्यांतच घेण्याची भूमिका आयोगाने कायम ठेवली असल्याचे वृत्त आहे. पुढे विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार आणि आयोग काय निर्णय घेतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.