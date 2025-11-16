English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Child Birth in Toilet: महिलेच्या गर्भातून गायब झालं बाळ, शोधताना टॉयलेटच्या कमोडमध्ये...

Child Birth in Toilet: छत्तीसगडच्या अंबिकापूर मेडिकल कॉलेज रुग्णालयातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 16, 2025, 07:19 PM IST
टॉयलेट कमोडमध्ये बाळाचा जन्म

Child Birth in Toilet: बाळ होणे ही आईसाठी आयुष्यातील सर्वात सुखकर घटना असते. कारण बाळाची नाळ तिच्याशी जोडलेली असते. तिने बाळाला 9 महिने पोटात वाढवलेलं असतं. अशावेळी तिच्या नकळत बाळाची प्रसूती झाली असेल तर? असाच एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

छत्तीसगडच्या अंबिकापूर मेडिकल कॉलेज रुग्णालयातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. सूरजपूर जिल्ह्यातील प्रतापपूरची 30 वर्षीय रमापतीबाई सात महिन्यांची गर्भवती होती. 13 नोव्हेंबरला तिला प्रसूतिवेदना सुरू झाल्या. यानंतर तिला प्रथम स्थानिक रुग्णालयात नेण्यात आले. पण प्रकृती गंभीर असल्याने तिला तात्काळ एमसीएचला हलवण्यात आले. उपचार सुरू असताना शनिवारी सकाळी ती वॉर्डातील शौचालयात गेली आणि तिथेच अचानक बाळाचा जन्म झाला. बाळ कमोडमध्ये अडकले, ज्यामुळे रुग्णालयात खळबळ उडाली.

महिला घाबरली 

शौचालयातून परतल्यानंतर रमापतीबाईला पोटात बाळाची हालचाल जाणवली नाही. घाबरून तिने परिचारिकांना सांगितले. तपासणीत डॉक्टरांना कळले की प्रसूती झालीय आणि पोट रिकामे आहे. याबद्दल डॉक्टरांनी महिलेला विचारले असता मी काही वेळापूर्वी शौचास गेली होती, असे तिने सांगितले. यानंतर परिचारिकांनी ताबडतोब शौचालय तपासले. तेव्हा कमोडमध्ये त्यांना नवजात बाळ अडकलेले आढळले. ही बाब ऐकून कुटुंबीय आणि स्टाफ हैराण झाले.

कमोड तोडून बाळाची सुटका

परिचारिकांनी लगेच स्वच्छता पर्यवेक्षक आशिष यांना बोलावले. त्यांनी सफाई कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या आणि कमोड फोडून बाळाला बाहेर काढले. बाळ सात महिन्यांचे असल्याने कमकुवत होते. त्याला तात्काळ एसएनसीयूमध्ये हलवण्यात आले. 

कशी आहे बाळाची प्रकृती?

बाळाला कमोडमधून बाहेर काढताना त्याचे शरीर निळे पडले होते आणि हृदयाचे ठोके अतिशय कमी होते. बालरोगतज्ञ डॉ. जे.के. रेलवानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष देखरेख सुरू आहे. सध्या बाळाच्या स्थितीत काही सुधारणा दिसते पण पूर्ण बरे होण्यासाठी सतत उपचार आणि निरीक्षण आवश्यक आहे.वेळेवर मदत मिळाल्याने बाळ वाचण्याची शक्यता वाढलीय, असे डॉक्टरांनी सांगितले. 

रुग्णालयाची जबाबदारी

या घटनेमुळे रुग्णालयातील देखभालीच्या कमतरतेचा प्रश्न समोर आलाय. गर्भवती महिलांसाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालयाची गरज यातून अधोरेखीत होतेय. रमापतीबाई आणि तिचे कुटुंबीय तर या घटनेतून सावरु शकले नाहीत. पण बाळ सुखरूप असल्याने त्यांना थोडा दिलासा मिळालाय. रुग्णालय प्रशासनाने अशा घटना टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जाते. 

FAQ

१. प्रश्न: रमापतीबाईंना कधी आणि कुठे प्रसूतिवेदना सुरू झाल्या?

उत्तर: १३ नोव्हेंबरला सूरजपूर जिल्ह्यातील प्रतापपूर येथे ३० वर्षीय रमापतीबाईंना वेदना सुरू झाल्या. तिला प्रथम स्थानिक रुग्णालयात नेले, पण प्रकृती गंभीर असल्याने अंबिकापूर मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात (एमसीएच) हलवले.

२. प्रश्न: बाळ शौचालयाच्या कमोडमध्ये कसे अडकले आणि बाहेर कसे काढले?

उत्तर: शनिवारी सकाळी रमापतीबाई शौचालयात गेल्या तेव्हा अचानक बाळाचा जन्म झाला आणि ते कमोडमध्ये अडकले. परिचारिकांनी तपासणी केल्यानंतर स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी कमोड तोडून बाळाला सुरक्षित बाहेर काढले.

३. प्रश्न: नवजात बाळाची सध्याची प्रकृती काय आहे?

उत्तर: बाळ सात महिन्यांचे असल्याने कमोडमधून बाहेर काढताना निळे पडले होते आणि हृदयाचे ठोके कमी होते. आता एसएनसीयूमध्ये डॉ. जे.के. रेलवानी यांच्या देखरेखीखाली आहे; स्थितीत थोडी सुधारणा झाली असून, जीव वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Child birth in toiletChild birth in toilet commodeChild disappeared from woman's wombशौचालयात बाळंतपणशौचालयाच्या कमोडमध्ये बाळंतपण

