Child Birth in Toilet: महिलेच्या गर्भातून गायब झालं बाळ, शोधताना टॉयलेटच्या कमोडमध्ये...

Child Birth in Toilet: बाळ होणे ही आईसाठी आयुष्यातील सर्वात सुखकर घटना असते. कारण बाळाची नाळ तिच्याशी जोडलेली असते. तिने बाळाला 9 महिने पोटात वाढवलेलं असतं. अशावेळी तिच्या नकळत बाळाची प्रसूती झाली असेल तर? असाच एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
छत्तीसगडच्या अंबिकापूर मेडिकल कॉलेज रुग्णालयातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. सूरजपूर जिल्ह्यातील प्रतापपूरची 30 वर्षीय रमापतीबाई सात महिन्यांची गर्भवती होती. 13 नोव्हेंबरला तिला प्रसूतिवेदना सुरू झाल्या. यानंतर तिला प्रथम स्थानिक रुग्णालयात नेण्यात आले. पण प्रकृती गंभीर असल्याने तिला तात्काळ एमसीएचला हलवण्यात आले. उपचार सुरू असताना शनिवारी सकाळी ती वॉर्डातील शौचालयात गेली आणि तिथेच अचानक बाळाचा जन्म झाला. बाळ कमोडमध्ये अडकले, ज्यामुळे रुग्णालयात खळबळ उडाली.
शौचालयातून परतल्यानंतर रमापतीबाईला पोटात बाळाची हालचाल जाणवली नाही. घाबरून तिने परिचारिकांना सांगितले. तपासणीत डॉक्टरांना कळले की प्रसूती झालीय आणि पोट रिकामे आहे. याबद्दल डॉक्टरांनी महिलेला विचारले असता मी काही वेळापूर्वी शौचास गेली होती, असे तिने सांगितले. यानंतर परिचारिकांनी ताबडतोब शौचालय तपासले. तेव्हा कमोडमध्ये त्यांना नवजात बाळ अडकलेले आढळले. ही बाब ऐकून कुटुंबीय आणि स्टाफ हैराण झाले.
परिचारिकांनी लगेच स्वच्छता पर्यवेक्षक आशिष यांना बोलावले. त्यांनी सफाई कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या आणि कमोड फोडून बाळाला बाहेर काढले. बाळ सात महिन्यांचे असल्याने कमकुवत होते. त्याला तात्काळ एसएनसीयूमध्ये हलवण्यात आले.
बाळाला कमोडमधून बाहेर काढताना त्याचे शरीर निळे पडले होते आणि हृदयाचे ठोके अतिशय कमी होते. बालरोगतज्ञ डॉ. जे.के. रेलवानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष देखरेख सुरू आहे. सध्या बाळाच्या स्थितीत काही सुधारणा दिसते पण पूर्ण बरे होण्यासाठी सतत उपचार आणि निरीक्षण आवश्यक आहे.वेळेवर मदत मिळाल्याने बाळ वाचण्याची शक्यता वाढलीय, असे डॉक्टरांनी सांगितले.
या घटनेमुळे रुग्णालयातील देखभालीच्या कमतरतेचा प्रश्न समोर आलाय. गर्भवती महिलांसाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालयाची गरज यातून अधोरेखीत होतेय. रमापतीबाई आणि तिचे कुटुंबीय तर या घटनेतून सावरु शकले नाहीत. पण बाळ सुखरूप असल्याने त्यांना थोडा दिलासा मिळालाय. रुग्णालय प्रशासनाने अशा घटना टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जाते.
