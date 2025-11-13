Children's Day 2025 : बालदिनी जाणून घ्या मुलांच्या भविष्यासाठी गुंतवणूकीचे उत्तम पर्याय, NPS, MF, PPF, SSY यांचा समावेश

बालदिन गुरुवार, 14 नोव्हेंबर 2024 रोजी साजरा केला जाईल आणि हा दिवस तुमच्या मुलांसाठी खास बनवण्यासाठी तुमच्याकडे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. केंद्र सरकारने अलीकडेच सुरू केलेल्या एनपीएस वात्सल्य योजनेपासून ते सुकुण्य समृद्धी योजना, बँक एफडी, म्युच्युअल फंड आणि मुलांसाठी विशेष आवर्ती ठेव योजनांपर्यंत, आज पालकांसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत.
एनपीएस वात्सल्य
भारत सरकारने देशातील सर्व मुलांचे भविष्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी अलीकडेच राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस वात्सल्य) सुरू केली आहे. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारे प्रशासित ही योजना पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यास अनुमती देते. पालक त्यांच्या मुलांसाठी ₹१,००० पासून सुरुवात करू शकतात, कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. ही योजना बाजाराशी संबंधित दीर्घकालीन गुंतवणूक परताव्याचे आश्वासन देते.
गोल्ड ईटीएफ
गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) हा एक गुंतवणूक पर्याय आहे जो बँक एफडी आणि बँक खात्यांपेक्षा कमी जोखीम असलेले जास्त परतावा देण्याचे आश्वासन देतो. शेअर बाजारापेक्षा कमी जोखीम असूनही ते चांगले परतावे देतात. गोल्ड ईटीएफद्वारे, गुंतवणूकदारांना सोन्यात गुंतवणूक करून फायदा होतो आणि चांगला परतावा मिळतो. सोन्याची किंमत वाढत असताना, गुंतवणूकदारांना वाढलेला परतावा मिळतो.
मुलांसाठी आवर्ती ठेव योजना
एफडी प्रमाणेच, अनेक बँका मुलांसाठी विशेष आवर्ती ठेव योजना देतात. यामुळे कमी गुंतवणुकीवर जास्त परतावा मिळतो. एफडी प्रमाणेच, हे आरडी खाते निश्चित कालावधीसाठी निश्चित मासिक ठेवीची परवानगी देते. व्यक्ती त्यांच्या बचतीवर निश्चित व्याज देखील मिळवू शकतात.
म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक
जास्त जोखीम घेण्याची क्षमता असलेले लोक त्यांच्या मुलांसाठी म्युच्युअल फंड बाल बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. स्टॉकऐवजी म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करून, तुम्ही कमी जोखीम असलेले शेअर बाजारात गुंतवणूक करू शकता. हे दुहेरी फायदे देते: ते तुम्हाला उच्च-परतावा गुंतवणूक वाहनात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देते आणि स्टॉकच्या तुलनेत तुलनेने कमी जोखीम देखील देते.
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना ही सरकार चालवणारी योजना आहे जी पालक त्यांच्या मुलींसाठी घेऊ शकतात. नावाप्रमाणेच, ही एक मुली-केंद्रित योजना आहे, प्रामुख्याने मुलींसाठी. ती आकर्षक व्याजदरांसह मुद्दल, व्याज आणि मासिक मुदतपूर्ती रकमेवर कर लाभ देते. सुकन्या समृद्धि योजनेअंतर्गत कोणीही त्यांच्या मुलीसाठी किमान ₹२५० ठेवीसह खाते उघडू शकते. यासाठी अट अशी आहे की मुलगी १० वर्षांची होण्यापूर्वी खाते उघडले पाहिजे.
मुलांसाठी पीपीएफ खाते
मुलांसाठी पीपीएफ खाते उघडल्याने पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी दीर्घकाळासाठी भरीव निधी जमा करता येतो. यात प्रामुख्याने 15 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असतो आणि जर निधी मुलाच्या फायद्यासाठी वापरला गेला तरच पैसे काढण्याची परवानगी असते. यामुळे एक किंवा दोन्ही पालकांना मुलाच्या पीपीएफ खात्यात संयुक्तपणे गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळते.
मुलांसाठी विशेष एफडी
पालक त्यांच्या मुलांसाठी पालक बनू शकतात आणि मुलांसाठी विशेष एफडीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात आणि काही बँका उच्च परतावा देतात. मुलांसाठी काही चांगल्या पर्यायांमध्ये पीएनबी गर्ल चाइल्ड एज्युकेशन स्कीम, पीएनबी उत्तम नॉन-कॉल करण्यायोग्य टर्म डिपॉझिट स्कीम, मुलांसाठी येस बँक फिक्स्ड डिपॉझिट आणि एसबीआय चाइल्ड एफडी यांचा समावेश आहे.