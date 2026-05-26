/अमेरिकेत गुजराती महिलेची गोळ्या घालून हत्या; CCTV मध्ये कैद झाला हत्याकांड; मागील 1 वर्षात 4 गुजरातींची हत्या

Gujarati Women Shot Dead in US: अमेरिकेतील वर्जिनिया येथे मेहसाणा जिल्ह्यात वास्तव्यास असणाऱ्या मेघना पटेल यांची दुकानात गोळी घालून हत्या करण्यात आली. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे.
Gujarati Women Shot Dead in US: अमेरिकेतील वर्जिनिया येथे एका गुजराती महिलेची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. मेघनाबेन पटेल अशी या महिलेची ओळख पटली असून त्या 45 वर्षांच्या होत्या. मेघना पटेल यांच्यावर त्यांच्यात दुकानात गोळीबार करुन ठार करण्यात आलं. चोरीच्या प्रयत्नात हा हल्ला झाल्याचा संशय आहे. वर्जिनिया येथे असणाऱ्या या सुपरमार्केटमध्ये त्या मागील 10 वर्षांपासून आपल्या पतीसह काम करत होत्या. मागील 10 वर्षांपासून त्यांचं अमेरिकेत वास्तव्य होतं. घटना घडली तेव्हा त्या दुकानाच्या आत होत्या. यादरम्यान हल्लेखोर आला आणि गोळीबार करुन पसार झाला. या घटनेनंतर त्यांच्या गावात शोककळा पसरली आहे.
मेघना मेहसाणा जिल्ह्यातील विसापूर तालुक्यामधील जंत्राल गावातील होत्या. त्यांचे वडील करसनभाई पटेल, आणि आई कपिलाबेन जंत्रालमध्ये राहतात.
हल्ल्याची संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. सीसीटीव्हीत दिसत आहे त्यानुसार, जॅकेट आणि तोंडावर मास्क लावलेली एक व्यक्ती दुकानात येते. यावेळी तो मेघना यांच्याशी ग्राहक असल्याप्रमाणे संवाद साधतो. यादरम्यान तो दुकानात अजून कोणी आहे का? हे पाहतो. काही वेळाने तो आपल्या खिशात लपवलेली बंदूक काढतो आणि मेघना यांच्यावर गोळीबार करतो. एक गोळी झाडल्यानंतर तो पुन्हा काऊंटवर चढतो आणि अजून गोळ्या घालतो. गोळीबार केल्यानंतर हल्लेखोर दुकानातून पळ काढतो.
हा संपूर्ण घटनाक्रम फक्त 26 सेकंदात घडला आहे.
पोलिसांना चोरीच्या उद्देशाने हल्ला झाल्याचा संशय आहे. गोळीबाराची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि परिसर सील करत तपासाला सुरुवात केली. पोलिसांना हल्लेखोराला अटक करण्यासाठी विशेष तपास पथकंही तयार केली आहेत.
दरम्यान मेघना यांच्या मृत्यूची माहिती मिळताच त्यांच्या गावात शोककळा पसरली आहे. ग्रामस्थांनी या घटनेवर दु:ख आणि आक्रोश व्यक्त केला आहे.
मेघना पटेल यांचे वडील करसनभाई पटेल आणि आई कपिलाबेन हे जंत्राल गावात राहतात. दुसरीकडे, तिचे पती उपेंद्रभाई पटेल, मुलगी नक्षीबेन आणि मुलगा स्मित हे अमेरिकेत वास्तव्यास आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण कुटुंब हादरून गेले आहे. स्थानिक वृत्तांनुसार, गेल्या एका वर्षात अमेरिकेत चार गुजराती नागरिकांची हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे भारतीयांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.