9-9-6 कामाच्या तासांचे नवं मॉडेल; 70 तास काम करण्याबद्दल बोलणाऱ्या नारायण मूर्ती यांनी एक नवीन 'बॉम्ब' टाकला

china 9 9 6 model narayana murthy : भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची आयटी कंपनी इन्फोसिसचे (Infosys) सह-संस्थापक एनआर नारायण मूर्ती (NR Narayana Murthy) पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्यांनी पुन्हा एकदा कामाच्या वेळेबद्दल नवं मॉडेल मांडले आहे, ज्यामुळे सोशल मीडियावर जोरदार वाद निर्माण झाला आहे. त्यांनी पूर्वी 70 तासांच्या कामाच्या आठवड्याचे समर्थन केले होते, परंतु आता ते 72 तासांच्या कामाच्या आठवड्याचे सुचवत आहेत. 9-9-6 तासांचे नवं मॉडेल त्यांनी सुचवले आहे.
79 वर्षीय नारायण मूर्ती यांनी पुन्हा एकदा 72 तासांच्या कामाच्या आठवड्याचे समर्थन करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गेल्या वेळीप्रमाणे, त्यांचा सल्ला सोशल मीडियावर व्हायरल होताच, लोकांनी त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली. नारायण मूर्ती म्हणाले की, प्रथम एखाद्या व्यक्तीने आपले जीवन सुधारले पाहिजे आणि नंतर काम-जीवन संतुलनाची चिंता करावी. यासोबतच ते म्हणाले, 'माझ्या अनुभवात एक गोष्ट वारंवार येते ती म्हणजे कोणतीही व्यक्ती, कोणताही समुदाय, कोणताही देश कधीही कठोर परिश्रमाशिवाय पुढे जाऊ शकला नाही.'
नारायण मूर्ती यांनी एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत 72 तासांच्या कामाच्या आठवड्याची वकिली करताना चीनचा उल्लेख केला आहे. तेथे प्रचलित असलेल्या 9-9-6 नियमाचे उदाहरण दिले. त्यांनी सांगितले की गेल्या वर्षी कॅटामरनचे वरिष्ठ आणि मध्यम स्तरावरील कर्मचारी चीनमध्ये गेले आणि ते टियर-1 शहरे, टियर-2 शहरे आणि टियर-3 शहरांमध्ये पोहोचले. ते म्हणाले की तुम्हाला माहिती आहे की तिथे कामाबद्दल एक म्हण आहे, 9-9-6. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल पुढे बोलताना सांगितले की ते आठवड्यातून 100 तास काम करतात. नारायण मूर्ती म्हणाले की हे तरुणांसाठी एक उदाहरण आहे.
नारायण मूर्ती यांनी चीनच्या 9-9-6 नियमाचे स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, याचा अर्थ "सकाळी 9 ते रात्री 9, आठवड्याचे सहा दिवस, म्हणजे आठवड्यातून 72 तास काम." अहवालानुसार, काही चिनी आयटी कंपन्यांमध्ये ही कार्यसंस्कृती सामान्य होती, परंतु चिनी सरकारनेच ती बेकायदेशीर घोषित केली आहे. यामागील कारण म्हणजे कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात थकवा, काम-जीवन संतुलनाचा अभाव आणि आरोग्य समस्यांचा सामना करावा लागत होता. इन्फोसिसच्या सह-संस्थापकांनी मागच्या वेळी 70 तासांच्या कामाच्या आठवड्याचा प्रस्ताव मांडला होता, तेव्हा सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला होता आणि यावेळीही असेच काहीसे घडत आहे. लोक त्यांच्या सूचनेवर सोशल ममिडियावर प्रतिक्रिया शेअर करत आहेत.
एका युजरने नारायण मूर्ती यांच्या ७२ तासांच्या कामाच्या आठवड्याच्या विधानावर टीका करत म्हटले की, "महाराज, उत्तम कल्पना, पण आधी आम्हाला चीनमधील पगार, पायाभूत सुविधा आणि राहणीमानाचा खर्च दाखवा, मग आपण बोलू." दुसऱ्या युजरने लिहिले की, "भारताला 72 तासांच्या कामाच्या आठवड्याची गरज नाही; येथील लोक आधीच संघर्ष करत आहेत." काही टीकाकारांनी 9-9-6 कामाच्या आठवड्याला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाच्या कामगार कायद्याचे उल्लंघन म्हटले आणि त्याला आधुनिक काळातील गुलामगिरी म्हटले.