China Yunnan: एका जोडप्याच्या आयुष्यात 10 वर्षांच्या विवाहानंतर धक्कादायक सत्य उघडकीस आले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 26, 2025, 10:33 PM IST
लिव्हरचं औषध सांगून रोज रात्री घ्यायचा लाल गोळी, ठेवले असुरक्षित लैंगिक संबध; लग्नाच्या 10 वर्षांनी पत्नीला...
चीन

China Yunnan: चीनच्या युनान प्रांतातील एका जोडप्याच्या आयुष्यात 10 वर्षांच्या विवाहानंतर धक्कादायक सत्य उघडकीस आले. आपल्याला लिव्हरची समस्या असल्याचे सांगून विवाहितेचा पती रोज रात्री झोपण्यापुर्वी लाल गोळी घ्यायचा. दहा वर्षे त्याचं हे गोळी घेणं सुरुच होतं. यानंतर पत्नीला जे कळालं, त्यानंतर तिच्या पायाखालची जमिनच सरकली. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

विवाहाच्या सुरुवातीच्या दिवसांत हे जोडपे असुरक्षित शारीरिक संबंध ठेवत असे. मात्र पतीला 2011 मध्ये एचआयव्हीचा निदान झाले. त्याने हे गुप्त ठेवण्यासाठी पत्नीला फसवले आणि दररोज रात्री एक लाल गोळी घेत असल्याचे सांगितले. 
पत्नीला मात्र ही गोळी यकृताच्या (लिव्हर) आजारासाठी असल्याचे वाटत होते. हा भ्रम पतीने वर्षानुवर्षे कायम ठेवला, ज्यामुळे पत्नीला एचआयव्हीचा धोका निर्माण झाला. पतीने नंतर माफी मागितली. मी औषधांमुळे आजार नियंत्रणात ठेवला होता, पण सत्य लपवण्यामागे भीती आणि वैवाहिक जीवन वाचवण्याचा हेतू असल्याचे त्याने सांगितले. 

जुगार प्रकरणात अटक आणि...

पतीला बेकायदेशीर जुगार खेळण्याच्या आरोपाखाली अटक झाली. यानंतर तुरुंग प्रशासनाने पत्नीकडे पतीच्या वैद्यकीय माहिती आणि औषधांची मागणी केली. यावेळी पत्नीला धक्का बसला. कारण पती घेत असलेली लाल गोळी लिव्हरची नव्हे, तर एचआयव्हीविरुद्धची औषधे आहेत, याचा खुलासा तिला झाला होता. 2011 पासून पती एचआयव्हीचा रुग्ण असल्याचे समोर आले. तुरुंग अधिकाऱ्यांनी औषधे मागितल्यावर पत्नीने पतीच्या मेडिकल हिस्ट्रीची तपासणी केली. ज्यात एचआयव्हीचे निदान स्पष्टपणे नोंदवलेले होते. 

यानंतर पत्नी घाबरली आणि तिने ताबडतोब स्वत:ची वैद्यकीय तपासणी करून घेतली.  जी निगेटीव्ह आली. असे असले तरी विवाहाच्या सुरुवातीला असुरक्षित संबंधांमुळे तिला आरोग्य धोका जाणवला आणि तिच्या मनात भीती निर्माण झाली. 10 वर्षे पतीने सत्य लपवून माझे जीवन धोक्यात घातल्याचे तिने सांगितले. भावनिकदृष्ट्या मी खचली आणि विश्वासघाताची भावना माझ्या मनात तीव्र झाल्याचे ती म्हणाली. 

स्थानिक न्यायालयाने पत्नीच्या तक्रारीची दखल घेतली आणि फसवणुकीच्या आधारावर घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू केली. पतीला तुरुंगात ठेवण्यात आले असून, जुगार प्रकरणाबरोबरच एचआयव्ही लपवण्याच्या आरोपांचीही चौकशी सुरू आहे. या घटनेने चीनमध्ये एचआयव्ही रुग्णांच्या वैवाहिक जबाबदाऱ्यांबाबत चर्चा तापली आहे. 

न्यायालयाचा निकाल

युनान न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला आणि घटस्फोट मंजूर केला. पत्नीला न्याय मिळाला असला तरी, तिच्या जीवनात कायमची जखम उमटली. या घटनेमुळे एचआयव्ही रुग्णांना सत्य सांगण्याची गरज अधोरेखित होते. चीन सरकारने अशा प्रकरणांसाठी जागरूकता अभियान सुरू करण्याची शिफारस केलीय.

प्रश्न: चीनमधील त्या पतीला एचआयव्ही कधी कळला आणि त्याने पत्नीला किती वर्षे लपवले?

उत्तर: पतीला २०११ मध्येच एचआयव्ही झाल्याचे निदान झाले होते. त्याने हे सत्य पूर्ण १३-१४ वर्षे (विवाहानंतर १०+ वर्षे) पत्नीपासून लपवून ठेवले आणि दररोज घेत असलेली एचआयव्हीची लाल गोळी ही यकृताच्या (लिव्हर) आजाराची औषधे असल्याचे सांगितले.

प्रश्न: पत्नीला पतीच्या एचआयव्हीचे सत्य कसे आणि कधी कळले?

उत्तर: पतीला बेकायदेशीर जुगार खेळल्याबद्दल अटक झाली. तुरुंग प्रशासनाने पतीच्या नियमित औषधांची मागणी केली तेव्हा पत्नीला प्रथम संशय आला. वैद्यकीय कागदपत्रे तपासल्यावर तिला कळले की ती लाल गोळी एचआयव्हीची औषधे आहे. त्यानंतर पतीनेही तुरुंगात कबूल केले की त्याने १०+ वर्षे सत्य लपवले होते.

प्रश्न: पत्नीला एचआयव्ही झाला का? आणि या प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल काय आला?

उत्तर: सुदैवाने पत्नीची एचआयव्ही चाचणी निगेटिव्ह (नकारात्मक) आली, म्हणजे तिला संसर्ग झाला नाही. मात्र विश्वासघात आणि जीविताचा धोका निर्माण केल्याबद्दल पत्नीने घटस्फोटाची मागणी केली आणि युनान प्रांतातील न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निकाल देत घटस्फोट मंजूर केला.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

