मुंबई 21.8 टक्के, चेन्नई 18 टक्के आणि... जगातील 10 कोटी इमारती समुद्रात बुडणार; धक्कादायक अहवालामुळे खळबळ

Cities of India will be drowned in the sea : हवामान बदलामुळे समुद्राची पातळी हळूहळू पण स्थिरपणे वाढत आहे. एका नवीन अभ्यासात असे सुचवण्यात आले आहे की जर आपण जीवाश्म इंधनांचा जसे की कोळसा आणि तेल वापर थांबवला नाही तर शतकाच्या अखेरीस जगभरातील 10 कोटींहून अधिक इमारती पाण्याखाली जाऊ शकतात. या इमारती कोट्यावधी लोकांचे निवासस्थान असलेल्या किनारी शहरांमध्ये आहेत.
मॅकगिल विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांचा हा अभ्यास, जो नेचर अर्बन सस्टेनेबिलिटी या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला आहे, तो आफ्रिका, आग्नेय आशिया आणि मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेच्या किनारी भागात इमारती-दर-इमारती जोखीम मोजणारा पहिला अभ्यास आहे. ही समस्या आणि त्याचा भारतावर होणारा परिणाम समजून घेऊया. उपग्रह नकाशे आणि उंची डेटा वापरून शास्त्रज्ञांनी असा अंदाज लावला की जर समुद्राची पातळी फक्त 0.5 मीटरने वाढली जे उत्सर्जन कमी करून देखील होऊ शकते, तर अंदाजे ३ दशलक्ष इमारती पाण्याखाली जातील. उत्सर्जन कमी करूनही ही वाढ शक्य आहे.
जर उत्सर्जन नियंत्रित केले नाही आणि पातळी 5 मीटर किंवा त्याहून अधिक वाढली तर धोका वाढेल. 10 कोटींहून अधिक इमारती धोक्यात येतील. यापैकी बहुतेक इमारती दाट लोकवस्ती असलेल्या सखल भागात आहेत - संपूर्ण परिसर, बंदरे, तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि प्राचीन सांस्कृतिक स्थळे - या सर्व इमारती पाण्याखाली जातील. या अभ्यासात सहभागी असलेल्या प्राध्यापक नताल्या गोमेझ म्हणतात की, समुद्राच्या पातळीत वाढ हा हवामान बदलाचा हळूहळू पण खात्रीशीर परिणाम आहे. ते आधीच किनारी भागांवर परिणाम करत आहेत आणि शतकानुशतके असेच करत राहतील. लोक सहसा 1-2 सेंटीमीटरबद्दल बोलतात, परंतु जर इंधन जाळणे थांबवले नाही तर ते अनेक मीटरपर्यंत पोहोचू शकते.
भारतीय शहरांवर काय परिणाम होईल? मुंबई आणि चेन्नई हे सर्वात जास्त धोका असलेल्या शहरांमध्ये आहेत.
भारतही यातून सुटणार नाही. दुसऱ्या एका अभ्यासानुसार, जर उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवले नाही, तर शतकाच्या अखेरीस मुंबईचा २१.८% (१,३७७ चौरस किलोमीटर) भाग पाण्याखाली जाऊ शकतो. आधीच ८३० चौरस किलोमीटरचा धोका आहे. केवळ इमारतीच नाही तर जीवन आणि अर्थव्यवस्था देखील धोक्यात आहे. ही समस्या केवळ इमारतींपुरती मर्यादित नाही. लाखो लोक बेघर होतील. बंदरे कोसळतील, व्यापार विस्कळीत होईल आणि अन्नाची किंमत वाढेल. प्राध्यापक एरिक गॅलब्रेथ म्हणतात की हवामान बदलाचा परिणाम प्रत्येकावर होईल, मग ते किनाऱ्यावर राहत असोत किंवा नसोत. आपले अन्न आणि इंधन सर्व बंदरांमधून येते. जर ते कोसळले तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्था हादरून जाईल. संशोधक माया विलार्ड-स्टेपन पुढे म्हणतात की थोडीशी वाढ थांबवता येणार नाही, परंतु किनारी क्षेत्रे जितक्या लवकर तयारी करतील तितके ते सुरक्षित होतील. शास्त्रज्ञांनी एक परस्परसंवादी नकाशा देखील तयार केला आहे जो कोणत्या क्षेत्रांना सर्वात जास्त धोका आहे हे दर्शवितो. हे शहर नियोजक, सरकार आणि व्यक्तींसाठी उपयुक्त आहे. ते किनारपट्टीच्या भिंती बांधू शकतात, जमिनीचा वापर बदलू शकतात किंवा आवश्यक असल्यास लोकांना स्थलांतरित करू शकतात.