BR Gavai: 'मी हैराण झालो होतो, पण...,' वकिलाने केलेल्या शूज हल्ल्यावर सरन्यायाधीश गवईंनी सोडलं मौन

CJI Gawai on Shoe Attack: सुप्रीम कोर्टात वकिलाने सरन्यायाधीशांवर बूट फिरकावत हल्ला केल्याचा प्रयत्न केल्यानंतर सर्व स्तरातून निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही (Narendra Modi) या घटनेची दखल घेत, संताप व्यक्त केला होता. सरन्यायाधीश बी आर गवई (BR Gawai) यांनी मात्र याप्रकरणी संयम दाखवत कोणतीही तक्रार न दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे दिल्ली पोलिसांनी वकिल राकेश किशोर यांची सुटका केली होती. दरम्यान आता सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी या घटनेवर मौन सोडत भाष्य केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या बूट हल्ल्यामुळे आपल्याला खूप धक्का बसला असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. आपण आता ही घटना विसरलो आहोत असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, त्या दिवशी घडलेल्या घटनेने त्यांना आणि त्यांच्या खंडपीठावरील सहकारी न्यायाधीशांना खूप धक्का बसला होता, परंतु आता तो आपल्यासाठी विसरलेला अध्याय आहे. कोर्टरूममध्ये एका वकिलाशी बोलताना सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली. वकील गोपाल शंकर नारायणन म्हणाले, "मी या घटनेवर एक लेख लिहिला आहे. 10 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातही अशीच एक घटना घडली होती, परंतु त्यानंतर न्यायाधीशांनी वेगळी भूमिका घेतली आणि त्यांच्या अवमानाच्या अधिकारांचा वापर केला".
त्या खंडपीठाचा भाग असलेले न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी बुटाच्या हल्ल्यावर कडक भूमिका घेतली होते. ते म्हणाले, "या प्रकरणावर माझं वेगळं मत आहे. ते सरन्यायाधीश आहेत. ही विनोदाची बाब नाही. मला याबद्दल कोणताही पश्चात्ताप नाही; हा संस्थेचा अपमान आहे."
राकेश किशोर म्हणाले की जेव्हा सरन्यायाधीशांसमोर मूर्तीच्या दुरुस्तीची मागणी करण्यात आली तेव्हा ते म्हणाले, "तुम्ही देवाचे खूप मोठे भक्त आहात. तुम्ही जाऊन मूर्तीला काहीतरी करायला सांगावे, स्वतःची दुरुस्ती करायला सांगावी." मला ही टिप्पणी आवडली नाही. मला आणखी दुःख तेव्हा झालं, जेल्हा सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली.
दुसऱ्या दिवशी या संदर्भात एक निवेदन जारी करण्यात आलं. हा संपूर्ण वाद संपवण्याचा प्रयत्न होता. आम्हीही यावर सहमत झालो, पण नंतर तीन दिवसांपूर्वी त्यांनी मॉरिशसमध्ये म्हटले होतं की, बुलडोझरने देश चालवता येत नाही. आता तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की बुलडोझर कुठे आणि का वापरले जात आहेत.
दरम्यान, सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राकेश किशोर यांना पोलिसांनी घटनेनंतर ताब्यात घेऊन सोडून दिलं. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पोलिसांनी वकिलाला सोडून दिलं आहे. वकीलाचं आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे कार्ड आणि मोबाईल फोन देखील पोलिसांनी परत केला आहे. सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राकेश किशोर यांचं लायसन्स बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने रद्द केलं आहे. त्यामुळे राकेश किशोर यांना यापुढे वकिली करता येणार नाही.
