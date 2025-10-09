BR Gavai: 'मी हैराण झालो होतो, पण...,' वकिलाने केलेल्या शूज हल्ल्यावर सरन्यायाधीश गवईंनी सोडलं मौन

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
CJI Gawai on Shoe Attack: सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्यावर बूट फेकत हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला होता. या हल्ल्यावर आता त्यांनी भाष्य केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 9, 2025, 06:48 PM IST
CJI Gawai on Shoe Attack: सुप्रीम कोर्टात वकिलाने सरन्यायाधीशांवर बूट फिरकावत हल्ला केल्याचा प्रयत्न केल्यानंतर सर्व स्तरातून निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही (Narendra Modi) या घटनेची दखल घेत, संताप व्यक्त केला होता. सरन्यायाधीश बी आर गवई (BR Gawai) यांनी मात्र याप्रकरणी संयम दाखवत कोणतीही तक्रार न दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे दिल्ली पोलिसांनी वकिल राकेश किशोर यांची सुटका केली होती. दरम्यान आता सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी या घटनेवर मौन सोडत भाष्य केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या बूट हल्ल्यामुळे आपल्याला खूप धक्का बसला असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. आपण आता ही घटना विसरलो आहोत असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, त्या दिवशी घडलेल्या घटनेने त्यांना आणि त्यांच्या खंडपीठावरील सहकारी न्यायाधीशांना खूप धक्का बसला होता, परंतु आता तो आपल्यासाठी विसरलेला अध्याय आहे. कोर्टरूममध्ये एका वकिलाशी बोलताना सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली. वकील गोपाल शंकर नारायणन म्हणाले, "मी या घटनेवर एक लेख लिहिला आहे. 10 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातही अशीच एक घटना घडली होती, परंतु त्यानंतर न्यायाधीशांनी वेगळी भूमिका घेतली आणि त्यांच्या अवमानाच्या अधिकारांचा वापर केला".
त्या खंडपीठाचा भाग असलेले न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी बुटाच्या हल्ल्यावर कडक भूमिका घेतली होते. ते म्हणाले, "या प्रकरणावर माझं वेगळं मत आहे. ते सरन्यायाधीश आहेत. ही विनोदाची बाब नाही. मला याबद्दल कोणताही पश्चात्ताप नाही; हा संस्थेचा अपमान आहे."

राकेश किशोर म्हणाले की जेव्हा सरन्यायाधीशांसमोर मूर्तीच्या दुरुस्तीची मागणी करण्यात आली तेव्हा ते म्हणाले, "तुम्ही देवाचे खूप मोठे भक्त आहात. तुम्ही जाऊन मूर्तीला काहीतरी करायला सांगावे, स्वतःची दुरुस्ती करायला सांगावी." मला ही टिप्पणी आवडली नाही. मला आणखी दुःख तेव्हा झालं, जेल्हा सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली.

दुसऱ्या दिवशी या संदर्भात एक निवेदन जारी करण्यात आलं. हा संपूर्ण वाद संपवण्याचा प्रयत्न होता. आम्हीही यावर सहमत झालो, पण नंतर तीन दिवसांपूर्वी त्यांनी मॉरिशसमध्ये म्हटले होतं की, बुलडोझरने देश चालवता येत नाही. आता तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की बुलडोझर कुठे आणि का वापरले जात आहेत.

आता वकिलीही करता येणार नाही

दरम्यान, सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राकेश किशोर यांना पोलिसांनी घटनेनंतर ताब्यात घेऊन सोडून दिलं. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पोलिसांनी वकिलाला सोडून दिलं आहे. वकीलाचं आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे कार्ड आणि मोबाईल फोन देखील पोलिसांनी परत केला आहे. सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राकेश किशोर यांचं लायसन्स बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने रद्द केलं आहे. त्यामुळे राकेश किशोर यांना यापुढे वकिली करता येणार नाही.

 

FAQ

1) मुख्य न्यायमूर्तीवर शू फेकण्याची घटना काय आहे?'
६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्ट नंबर १ मध्ये, एका वकीलाने मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्याकडे शू फेकण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान घडली आणि ती धार्मिक विवादाशी संबंधित होती.

2) मुख्य न्यायमूर्ती गवई यांची प्रतिक्रिया काय होती?
'मुख्य न्यायमूर्ती गवई यांनी सांगितले की, ही घटना आम्हाला धक्का देणारी होती, परंतु आता ती विसरलेला अध्याय आहे. ते म्हणाले की, न्यायालयासाठी ही गोष्ट संपली आहे.

3) या घटनेचे कारण काय होते?
वकीलाने मुख्य न्यायमूर्ती गवई यांच्या हिंदू देवाबाबत केलेल्या टिप्पणींवरून निषेध म्हणून हा प्रयत्न केला. ही टिप्पणी संतान धर्माशी संबंधित असल्याचा दावा आहे, ज्यामुळे धार्मिक विवाद निर्माण झाला.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

