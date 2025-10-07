English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
CJI Salary: न्यायमूर्ती गवई यांना किती पगार मिळतो? किती आहे संपत्ती? सर्वकाही जाणून घ्या

Justice Bhushan Gavai Salary:   न्या. बी. आर. गवई यांचा पगार नेटवर्थ आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांविषयी जाणून घ्या.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 7, 2025, 02:10 PM IST
न्यायमुर्ती गवई पगार

Justice Bhushan Gavai Salary:  सर्वोच्च न्यायालयात एका वकीलाने भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस भूषण रवींद्र गवई यांच्यावर चप्पल फेकण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना धार्मिक संवेदनशीलतेशी निगडित असल्याने देशभरात खळबळ उडवली. 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर याने न्यायालय सभागृहात "भारत सनातन धर्माच्या अपमानाला सहन करणार नाही" असा घोषवाक्य देत सीजेआई यांच्याकडे चप्पल फेकली. सुरक्षाकर्मींनी त्याला ताब्यात घेतले, पण सीजेआई गवई शांत राहिले आणि खटल्याची सुनावणी सुरू ठेवली. दरम्यान न्या. बी. आर. गवई यांचा पगार नेटवर्थ आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांविषयी सविस्तर जाणून घेऊया. 

गवई यांची स्थावर संपत्ती 

न्या. बी. आर. गवई यांच्याकडे दिल्लीतील दोन बेडरूमचा डीडीए फ्लॅट, कॉमनवेल्थ गेम्स व्हिलेजमधील चार बेडरूमचा फ्लॅट आणि गुरुग्राममधील चार बेडरूमच्या फ्लॅटमध्ये 56% हिस्सा आहे. याशिवाय, हिमाचल प्रदेशातील कौटुंबिक घरातही त्यांचा हिस्सा आहे. महाराष्ट्रातील अमरावती आणि नागपुरात त्यांना वारसाहक्काने शेतीजमीन मिळाली असून, त्यांनी 1.3 कोटी रुपयांचे कर्जही जाहीर केले आहे.

वेतन आणि सुविधा 

भारत सरकारच्या नियमानुसार, सरन्यायाधीशांना दरमहा 2.80 लाख रुपये मूलभूत वेतन मिळते. याशिवाय, दिल्लीत मोफत सरकारी निवास, वैयक्तिक सहाय्यक, चालक, सुरक्षारक्षक, मोफत वीज-पाणी, मोबाइल-लँडलाइन सुविधा, देश-विदेशातील प्रवास आणि वैद्यकीय सुविधा यांसारख्या अनेक सवलती मिळतात. निवृत्तीनंतरही पेन्शन आणि सुरक्षाव्यवस्था प्रदान केली जाते.

गवई यांचे नेटवर्थ 

न्यायमूर्ती गवई यांच्या जंगम मालमत्तेत 252859 किमतीचे सोन्याचे दागिने आणि 61320 किमतीची रोख रक्कम समाविष्ट आहे. त्यांच्या पत्नीकडे 2970000 किमतीचे 750० ग्रॅम सोन्याचे दागिने देखील आहेत, जे त्यांना त्यांच्या लग्नात स्त्रीधन म्हणून मिळाले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाची पारदर्शकता

सर्वोच्च न्यायालयाने 33 पैकी 21 न्यायाधीशांच्या मालमत्तेची माहिती आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये न्यायाधीशांसह त्यांच्या जोडीदार आणि अवलंबितांच्या मालमत्तेचाही समावेश आहे. ही माहिती 1 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

FAQ

प्रश्न: भारताच्या नव्या सरन्यायाधीश न्या. बी. आर. गवई यांच्याकडे कोणती मालमत्ता आहे?

उत्तर: न्या. बी. आर. गवई यांच्याकडे दक्षिण दिल्लीत दोन बेडरूमचा डीडीए फ्लॅट, कॉमनवेल्थ गेम्स व्हिलेजमध्ये चार बेडरूमचा फ्लॅट आणि गुरुग्राममधील चार बेडरूमच्या फ्लॅटमध्ये 56% हिस्सा आहे. याशिवाय, हिमाचल प्रदेशात कौटुंबिक घरात हिस्सा, अमरावती आणि नागपुरात वारसाहक्काने शेतीजमीन आणि 1.3 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यांच्या बँक खात्यात 19.63 लाख रुपये आणि पीपीएफ खात्यात 6.59 लाख रुपये आहेत.

प्रश्न: भारताच्या सरन्यायाधीशांना किती वेतन आणि कोणत्या सुविधा मिळतात?

उत्तर: सरन्यायाधीशांना दरमहा 2.80 लाख रुपये मूलभूत वेतन मिळते. याशिवाय, त्यांना दिल्लीत मोफत सरकारी निवास, वैयक्तिक सहाय्यक, चालक, सुरक्षारक्षक, मोफत वीज-पाणी, मोबाइल-लँडलाइन सुविधा, देश-विदेशातील प्रवास आणि वैद्यकीय सुविधा मिळतात. निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि सुरक्षाव्यवस्थेचा लाभही मिळतो.

प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या मालमत्तेची माहिती का आणि कशी जाहीर केली?

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाने पारदर्शकतेसाठी 1 एप्रिलच्या बैठकीत 33 पैकी 21 न्यायाधीशांच्या मालमत्तेची माहिती आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये न्यायाधीशांसह त्यांच्या जोडीदार आणि अवलंबितांच्या मालमत्तेचा समावेश आहे, जसे की न्या. ए. एस. ओका यांच्या 92.35 लाखांच्या पीपीएफ आणि 21.76 लाखांच्या ठेवी.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

