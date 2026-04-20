  • तुझ्या सुप्रीम कोर्टातील प्रवेशावर बंदी घालेन, सुभाषचंद्र बोस यांनी राष्ट्रपुत्र घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्यार CJI इतके का संतापले?

'तुझ्या सुप्रीम कोर्टातील प्रवेशावर बंदी घालेन,' सुभाषचंद्र बोस यांनी राष्ट्रपुत्र घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्यार CJI इतके का संतापले?

CJI Gets Angey over PIL: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याला फटकारलं आहे. तसंच भविष्याती त्याची कोणतीही याचिका दाखल करुन न घेण्याचे आदेश रजिस्ट्रीला दिले आहेत.

शिवराज यादव | Updated: Apr 20, 2026, 04:31 PM IST
'तुझ्या सुप्रीम कोर्टातील प्रवेशावर बंदी घालेन,' सुभाषचंद्र बोस यांनी राष्ट्रपुत्र घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्यार CJI इतके का संतापले?

CJI Gets Angry over PIL: सरन्यायाधीश सूर्यकांत एका याचिकाकर्त्यावर इतके संतापले की त्याला खडेबोल सुनावले आणि सुप्रीम कोर्टातील प्रवेश बंद करुन टाकेन असा इशाराच देऊन टाकला. सोमवारी 20 एप्रिलला सुप्रीम कोर्टात हे घडलं. याचिकाकर्त्याने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करण्याची मागणी केली होती. तसंच सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेच्या (INA) सशस्त्र संघर्षाला स्वातंत्र्याचं मुख्य कारण असल्याचं जाहीर करण्याचीही मागणी केली होती. 

पिनाकपाणी मोहंती नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. याचिकाकर्त्याने यापूर्वी अशाच स्वरूपाच्या दोन याचिका दाखल केल्या होत्या आणि त्या दोन्ही फेटाळण्यात आल्या होत्या, हे समजताच मुख्य न्यायाधीश संतापले.

याचिकाकर्त्याची कानउघाडणी करताना मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ताशेरे ओढले, "प्रसिद्धी मिळवणे हाच तुमचा एकमेव उद्देश असल्याचे दिसून येते. यापुढे तुम्ही दाखल केलेली कोणतीही जनहित याचिका (PIL) स्वीकारू नये, असे निर्देश आम्ही याद्वारे रजिस्ट्रीला देत आहोत." यापूर्वीच अशाच स्वरूपाची एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, याकडे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी लक्ष वेधले असता याचिकाकर्त्याने "या वेळी मात्र परिस्थिती वेगळी आहे," असा दावा केला.

याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादाला प्रत्युत्तर देताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सदर याचिका सुनावणीस घेण्यास नकार दिला आणि याचिकाकर्त्याला ताकीद दिली की, सर्वोच्च न्यायालयात त्याच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात येईल. सरन्यायाधीश संतापले होते आणि त्याच सुरात त्यांनी सांगितलं की, "आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयात तुमच्या प्रवेशावर बंदी घालू. यापूर्वीही आम्ही अशाच प्रकारच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत."

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना 'राष्ट्रपुत्र' म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्याव्यतिरिक्त, या याचिकेत अशीही विनंती करण्यात आली होती की, त्यांचा जन्मदिवस 23 जानेवारी 1897 आणि 'आयएनए'चा (INA) स्थापना दिवस २१ ऑक्टोबर १९४३—हे दिवस 'राष्ट्रीय दिवस'म्हणून पाळले जावेत.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

