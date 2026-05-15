'काही तरुण झुरळांप्रमाणे असतात,' सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचं मोठं विधान, 'ना त्यांना रोजगार मिळतो, ना...'

CJI Suryakant Statement: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान न्यायव्यवस्थेवर वाढते हल्ले यासंदर्भात कडक शब्दांत टिप्पणी केली. काही लोक रोजगार मिळाला नाही तर कार्यकर्ते होऊन प्रत्येकावर हल्ला करतात असं ते म्हणाले.
CJI Suryakant Statement: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायालयं आणि कायदा व्यवस्थेवर वाढत्या हल्ल्यांवर चिंता व्यक्त करत काही परखड निरीक्षणं नोंदवली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका सुनावणीदरम्यान त्यांनी काही लोकांना रोजगार मिळत नाही, त्यांना स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यात अपयश येतं आणि त्यानंतर ते प्रसारमाध्यमं, समाजमाध्यमं किंवा सक्रियतावादाच्या (activism) माध्यमातून सर्वांवरच टीका करण्यास सुरुवात करतात असं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं.
वकील संजय दुबे यांनी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली. याचिकेत आरोप लावण्यात आला होता की, वरिष्ठ वकील म्हणून पदनाम देण्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीस दिल्ली उच्च न्यायालयाने विलंब केला होता. याचिकाकर्त्याने न्यायालयाविरुद्ध अवमान कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली होती.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, आपल्या समाजात आधीच अनेक परजीवी आहेत, जे संधी मिळताच यंत्रणेवर हल्ला करण्यास सुरुवात करतात. खंडपीठाने कठोर शब्द वापरत म्हटलं की, संपूर्ण जग ज्येष्ठ वकील होण्यास पात्र होऊ शकतं, मात्र कमीत कमी तुम्ही पात्र नाही.
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने याचिका स्विकारुन त्यावर सुनावणी करण्यास नकार दिला. तसंच याचिकाकर्त्याच्या वागणुकीवर नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितलं की, न्यायालय आणि न्यायसंस्थेवर वारंवार अनावश्यक हल्ले केले जात आहेत. त्यांनी यावेळी म्हटलं की, काही तरुण झुरळांप्रमाणे असतात, ज्यांना ना रोजगार मिळतो, ना स्वत:ची काही ओळख निर्माण केलेली असते. असे लोक नंतर कार्यकर्ते (Activist) होऊन प्रत्येकावर आरोप करु लागतात.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, 'वरिष्ठ वकील' (Senior Advocate) हा दर्जा म्हणजे न्यायव्यवस्थेकडून प्रदान केला जाणारा एक सन्मान आहे; हा दर्जा कायदेशीर खटल्यांद्वारे किंवा दबाव टाकून मिळवता येत नाही. अशा प्रकारच्या याचिका म्हणजे न्यायिक प्रक्रियेचा गैरवापर असून, न्यायालयांना अनावश्यक वादांमध्ये ओढण्याचा हा एक प्रयत्न असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दिल्लीतील काही वकिलांकडे असलेल्या कायद्याच्या पदव्यांच्या सत्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. या बनावट पदव्यांची चौकशी करण्यासाठी 'सीबीआय' (CBI) तपासाचे आदेश देता येतील, अशा एखाद्या योग्य खटल्याच्या प्रतीक्षेत आपण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. न्यायालयाच्या या विधानावरून हे स्पष्ट होते की, काही वर्तुळांमध्ये खरोखरच बनावट पदव्यांचा वापर केला जात आहे.