/विद्यार्थ्यांसमोर झुकलं सरकार, CJP कडून आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा! जेपी नड्डा काय म्हणाले?

नीट (NEET) परीक्षा प्रकरणावरून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर विराम मिळाला आहे. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)ने आंदोलन मागे घेत असल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्र सरकार आणि CJP यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि CJPच्या प्रतिनिधींनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत आंदोलन समाप्त होत असल्याची माहिती दिली. विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यापासून ते शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा करण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा दावा करण्यात आला.
देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर अखेर CJPने आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. संयुक्त पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकार आणि CJPच्या प्रतिनिधींनी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी चर्चा यशस्वी झाल्याचे सांगितले. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर संवादाचा मार्ग खुला झाला आणि त्यानंतर पुढील मागण्यांवरही सकारात्मक चर्चा झाल्याचा दावा करण्यात आला.
आंदोलनादरम्यान अनेक विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले एफआयआर मागे घेण्यात येणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. तसेच भविष्यात या आंदोलनाशी संबंधित कोणत्याही विद्यार्थी किंवा CJPच्या समितीतील सदस्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असेही आश्वासन देण्यात आले. या निर्णयामुळे आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना ₹1 कोटींची आर्थिक मदत देण्याची होती. यावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सरकार विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदनशील असल्याचे सांगितले. विद्यमान सरकारी नियम आणि धोरणांनुसार पात्र कुटुंबांना योग्य आर्थिक मदत आणि इतर आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा दीर्घकालीन विचार करून शिक्षण क्षेत्रात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी सरकार आणि संबंधित संस्थांमध्ये बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत. प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा चार आठवड्यांनंतर आढावा घेतला जाईल, अशी माहितीही देण्यात आली.
CJPने अधिकृतपणे आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर करत सर्व आंदोलकांना शांततेने आपल्या घरी परतण्याचे आवाहन केले. आंदोलनाचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधणे हा होता आणि तो मोठ्या प्रमाणात साध्य झाल्याचा दावा पक्षाने केला. यापुढे संघर्षाऐवजी संवादातून प्रश्न सोडवण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असेही पक्षाच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.
आंदोलन संपुष्टात आले असले, तरी विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, याकडे आता देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. एफआयआर मागे घेणे, मदत जाहीर करणे आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा यासंदर्भातील निर्णयांची प्रगती पुढील चार आठवड्यांत स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आंदोलन संपले असले तरी विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी सुरू झालेल्या चर्चेचा पुढील टप्पा आता धोरणात्मक निर्णयांवर अवलंबून असेल.