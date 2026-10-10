/अभिजित दीपकेंसह आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यानंतर CJP चा मोठा निर्णय; सरकारच्या अडचणी वाढणार!

कॉकरोच जनता पार्टीचे म संस्थापक अभिजित दीपके आणि अन्य नेत्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापले आहे. या कारवाईनंतर पक्षाने माघार न घेता पुन्हा जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाचे नेते अजिंक्य शिंदे यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्यासाठी आंदोलकांवर कारवाई केली जात असल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे, अनिश गावंडे यांनी आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रंका यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, त्यांना नेमके कुठे नेण्यात आले आहे, याची माहिती मिळत नसल्याचा दावा पक्षाच्या नेत्यांनी केला आहे. या घटनेमुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका पक्षाने घेतली आहे.
CJP चे नेते अजिंक्य शिंदे यांनी या कारवाईवरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. “सरकार ज्ञानेशकुमार यांना वाचवत आहे. यासाठी दिल्लीत आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण केली आहे. ही मोठी लढाई आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. अभिजित दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रंका यांना कुठे नेण्यात आले आहे, याची माहिती नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.
अनिश गावंडे यांनीही आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “मला माझ्या मित्रांचा अभिमान आहे. ते हसत हसत गेले,” असे ते म्हणाले. आंदोलकांना ताब्यात घेऊन आठ तास उलटूनही त्यांच्याबाबत माहिती मिळत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. “तुम्ही किती लोकांना ताब्यात घेणार आहात?” असा सवाल करत त्यांनी प्रशासनाच्या कारवाईवर टीका केली.
आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत अनिश गावंडे यांनी ही कारवाई कायद्याच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला. कोणत्याही व्यक्तीला अशा प्रकारे ताब्यात घेण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेणे कायदेशीर आहे की नाही, हे संबंधित परिस्थिती, पोलिसांनी दिलेली कारणे आणि लागू कायद्यांवर अवलंबून असते.
नेत्यांना ताब्यात घेतल्यानंतरही आंदोलन थांबवायचे नाही, अशी भूमिका कॉकरोच जनता पार्टीने घेतली आहे. पक्षाच्या घोषणेनुसार, उद्या पुन्हा जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यात येणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी हा या आंदोलनाचा प्रमुख मुद्दा आहे. नेत्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर आंदोलन अधिक तीव्र होणार की प्रशासनाशी चर्चा होणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.