/मोठी बातमी! केंद्र सरकारने CJP च्या दोन मागण्या केल्या मान्य, आता फक्त एकच राहिली, ती काय आहे?

'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांनी आज केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांची भेट घेत पुन्हा एकदा आपल्या मागण्या मांडल्या. जवळपास तासभर ही बैठक सुरु होती. या भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना CJP च्या प्रवक्त्यांनी आमच्या दोन मागण्या मान्य झाल्याची माहिती दिलं. तसंच धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी उद्या दुपारी 2 वाजेपर्यंतची वेळ मागितली असल्याचं सांगितलं आहे.
CJP ने दिलेल्या माहितीनुसार, पीडितांना 1 कोटींची नुकसान भरपाई देणे आणि विद्यार्थ्यांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मान्य झाली आहे.
अनेक विद्यार्थ्यांना काल रात्रीपासून ताब्यात ठेवलं जात आहे. जंतर मंतरवरुन घरी जाणारे, घरुन येथे येणारे सर्वांना ताब्यात घेतलं जात आहे. त्यांनी असं होत असेल तर तसं होऊ देणार नाही असं आश्वासन दिलं आहे अशी माहिती सौरव दासने दिली.
दिल्ली : केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों और CJP प्रवक्ताओं की बैठक करीब एक घंटे तक चली। बैठक में क्या हुआ, यह अभी पता नहीं चल सका है। pic.twitter.com/2kBseGYyPt— Sachin Gupta (@Sachingupta) July 24, 2026
संपूर्ण देशभरात आंदोलन सुरु असून, ते वाढत जातील. धर्मेद्र प्रधान यांना बरखास्त केलं नाही किंवा राजीनामा घेतला नाही तर सीजेपीला मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. तसं झाल्यास हे आंदोलन निकाली काढता येईल असं सीजीपेचे आशुतोष राणा यांनी सांगितलं आहे.
VIDEO | Delhi: CJP delegation meets Union Ministers JP Nadda, Jitendra Singh. CJP spokesperson Saurav Das speaks to media after the meeting.#CJP #NEET #JantarMantarProtest— Press Trust of India (@PTI_News) July 24, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/83xgyQ8413
जे पी नड्डा यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, "जवळपास 2 तास चर्चा झाली. माझ्यासोबत जितेंद्र सिंग चर्चेत सहभागी होते. त्यांचं म्हणणं आम्ही ऐकून घेतलं. त्यावर सर्व बाजूंनी चर्चा झाली. त्यांच्या 3 मागण्या होत्या आणि 5 बदल सुचवले आहेत. आम्ही त्यांना उद्या दुपारी पुन्हा भेटू आणि सरकारसोबत जी चर्चा होईल त्याबद्दल माहिती देऊ असं सांगितलं आहे".