/अधिकाऱ्याने माझ्या प्रायव्हेट पार्टवर…, मुस्लिम असल्याने... तर पेलेट गनने गोळीबार, मुंबई आंदोलनाची पोस्टर गर्लसोबत आंदोलनातील तरुणींचा खळबळजनक दावा

लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी वेगवेगळ्या राज्यातील तरुणींसोबत आंदोलनाच्या वेळी सहभागी झालेल्या तरुणींची भेट घेतली. यावेळी तरुणींनी आंदोलनादरम्यान त्यांच्यासोबत झालेल्या गैरवर्तनबद्दल राहुल गांधींकडे व्यथा मांडली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारला पुन्हा एकदा धारेवर धरलं. तर तरुणींनी यावेळी आंदोलनदरम्यान आलेल्या गैरवर्तनीबद्दल सांगितलं.
यावेळी राहुल गांधी म्हणाले की, हजारो तरुणांनी भारताच्या भविष्यासाठी आणि चांगल्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी लढा दिल्याचे अख्खा देशाने पाहिलं. या सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो. ते पुढे म्हणाले की, व्यवस्थेत सुधारणांची मागणी करणे हे या तरुणांचे ध्येय होतं म्हणून त्यांनी हे आंदोलन केलं. हे तरुण स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी नव्हे, तर देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी आणि भारताच्या भविष्यासाठी आवाज उठवत होते. त्यामुळे या तरुणांना पाठिंबा देणे हे प्रत्येक जबाबदार नागरिकाचे कर्तव्य असल्याचेही ते यावेळी म्हणालेत.
राहुल गांधींनंतर मुस्कान शर्मा या तरुणीने आंदोलनात आलेल्या वर्तनाबद्दल सांगितलं. ती म्हणाली की, माझं मुस्कान असून दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर शांततेत आंदोलन करत होती. आंदोलन शांततेत चालू होतं तर पोलिसांनी मला का मारलं? असा प्रश्न यावेळी विचारला. आरएएफ ऑफिसने माझ्यावर लाठीचार्ज का केला? धक्कादायक म्हणजे तरुणीने दावा केला की, आंदोलन दरम्यान एका पुरुष आरएफ ऑफिसरने माझ्या प्रायव्हेट पार्टवर मारण्याचा प्रयत्न केला होता. लाठीचार्ज करताना माझ्या मांड्यांवर मारू शकत नाही, तसंच पुरुष ऑफिसर महिला आंदोलकांना कसं काय मारू शकतात? असा प्रश्नही तिने यावेळी उपस्थितीत केला आहे. तसंच हे करण्यासाठी ज्या संबंधित व्यक्तीने आदेश दिले त्यांना माझी माफी मागावी, तरच मला समाधान वाटेल.
पत्रकार परिषदेत बोलताना रिया अहिर म्हणाली की, मला ट्रोल करण्यात आलं असं मी बोलणार नाही, तर माझा सतत छळ होत आहे. मी यासंबंधी पोलिसांकडे तक्रारही केली. पण सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे मला अद्याप एफआयआरची प्रतही मिळालेली नाही. माझं घरातून बाहेर पडणे मुश्लिक केलं आहे. ती पुढे म्हणाली की, कायदेशीर प्रक्रियेचे योग्य पालन करण्यात येत नाहीय. तसंच तिच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्याबद्दल तिला संपूर्ण माहिती देण्यात येत नाहीय, असा आरोपीही तिने केला आहे.
#WATCH | Delhi: After meeting people who were parts of students' protests, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "They are young people who are standing here, in front of India's press. But Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here."— ANI (@ANI) August 5, 2026
He further says, "For… pic.twitter.com/VjJ9Nfyzhf
दुसऱ्या एका विद्यार्थीनेने सांगितलं की, तिला पोलिसांनी पकडल्यावर तिला नाव विचारण्यात आले. तेव्हा तिने आडनाव सांगितलं. ती मुस्लिम होती, तर त्यावर पोलीस म्हणाले याची लिस्ट वेगळी बनवा. हे देशद्रोही आहेत, असा आरोप तिने केला आहे.
अजून एक विद्यार्थी मुस्कान शर्मा म्हणाली की, सगळ्यांनी मी मुस्लिम वाटते पण माझं आडनाव शर्मा आहे. मला लोक मुस्लिम समजत खूप जास्त शिव्या घातल आहेत. तिने असाही दावा केला आहे की, सरकारविरोधात बोललं की ही व्यक्ती तर मुस्लीम आहे, असा नेरेटिव्ह देशात सध्या पसवरवण्यात येत आहे.