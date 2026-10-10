/मोठी घडामोड! अभिजीत दिपके यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, थेट विमानात घुसून कारवाई, नेमकं काय घडलं?

दिल्लीमध्ये आंदोलनासाठी निघालेल्या अभिजीत दिपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. अभिजीत दिपके विमानाने मुंबईहून दिल्लीला पोहोचले असता कारवाई करण्यात आलं. विशेष म्हणजे पोलिसांनी त्यांना विमानातूच ताब्यात घेतलं. याचा व्हिडीओ समोर आला असून, पोलीस विमानात दिसत आहेत. अभिजीत दिपके यांना विमानातून खाली उतरुनही दिलं नाही. यावेळी अभिजीत दिपके ही हिटलरशाही असून, पोलीस मला अटक करण्यासाठी आले आहेत असं सांगत असल्याचं ऐकू येत आहे. यादरम्यान अभिजीत दिपके त्यांच्याकडे मला माझी बॅग तर घेऊ द्या अशी हात जोडून विनंती करत असल्याचंही दिसत आहे. तसंच मी अटक होण्यासाठीच आलो आहे असंही सांगत आहेत.
अभिजीत दिपके सकाळी 8 च्या सुमारास मुंबईहून दिल्लीसाठी रवाना झाले होते. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास ते दिल्ली विमानतळावर पोहोचले. पण टर्मिनलबाहेर पडण्यापूर्वीच त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
पोलीस विमानात पोहोचल्यानंतर अभिजीत दिपके यांनी संताप व्यक्त करत म्हटलं की, "आपला देश कोणत्या दिशेने चालला आहे हे आपण पाहू शकतो. पोलीस आम्हाला थेट विमानातून अटक करण्यासाठी आले आहेत. इंदिरा गांधी यांनीही असं काही केलं नव्हतं. ही हिटलरशाही आहे, जिथे दिल्ली पोलीस विमानात आले आहेत आणि अटकेची कारवाई करत आहेत. आम्ही अटक होण्यासाठीच आलो आहोत, आम्ही तुम्हाला घाबरत नाही". यावेळी त्यांनी भारत माता की जय आणि इन्कलाब जिंदाबादच्या घोषणाही दिल्या.
Abhijeet Dipke DETAINED! Saurav Das DETAINED! Ashutosh Ranka DETAINED! To save his traitor friend, the dictator has declared war against his own citizens! https://t.co/cUGrdetlx2— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026
याव्यतिरिक्त, CJP चे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे.CJP च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. युट्युबर ध्रुव राठी याला आधीच ताब्यात घेण्यात आले आहे.
निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी CJP जंतरमंतर येथे मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे.या पार्श्वभूमीवर सरकारने कडक सुरक्षा व्यवस्था लागू केली आहे. दिल्लीकडे जाणाऱ्या मेल आणि एक्सप्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत आणि अनेक प्रमुख गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. 45 मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यात आली आहेत. तसेच, दिल्लीतील विविध ठिकाणी हजारो सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना तैनात करण्यात आले आहे.