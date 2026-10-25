अभिजीत दिपके, आशुतोष आणि सौरव यांच्यात मतभेद? CJP प्रमुख म्हणाले 'मी दोघांना शिव्या घातल्या की...'

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांच्यासोबतच्या आपल्या संबंधांबद्दल उघडपणे भाष्य केले. एका मुलाखतीत त्यांना यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली. "तुमच्या आणि आशुतोष रांका यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. हे आव्हान आता तुमच्यासमोर आहे. तुमच्यात मतभेद आहेत, असा दावा करणारी एक संपूर्ण मोहीम सोशल मीडियावर सुरू आहे. आशुतोष रांका आणि सौरव दास वेगळे झाले आहेत. सूत्रधार अभिजीत वेगळे झाले आहेत. ते रागाच्या भरात महाराष्ट्राला निघून गेले. त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला आहे. हा सीजेपीचा शेवट आहे," असे त्यांना सांगण्यात आले.
'रेड माइक'ला दिलेल्या मुलाखतीत अभिजीत दीपके म्हणाले, "भाऊ, तुम्हाला जे काही षडयंत्राचे सिद्धांत लिहायचे आहेत, ते व्यवस्थित लिहा, म्हणजे ते विश्वासार्ह असले पाहिजेत. तुरुंगातून बाहेर येताच मी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना अशा शिव्या घातल्या आहेत, तुम्हाला काय सांगू. मी त्या दोघांनाही म्हणालो की, अटक तुम्हाला होते पण तुमच्या कुटुंबीयांशी मला बोलावं लागतं. मी आता त्यांच्या आणि माझ्या कुटुंबीयांना समजावून सांगत आहे".
अभिजीत दीपकने सांगितले की, मी माझ्या कुटुंबाला माझ्यासोबत काय घडलं हे समजावून सांगत आहे. आता मला आशुतोष आणि सौरव यांच्या कुटुंबीयांनाही समजावून सांगावं लागत आहे. यावर त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी हे काम हाती घेतले असल्याने ते करावेच लागेल. पण मी त्यांनी सांगितले आहे की, आतापासून आम्ही जिथे कुठे जाऊ, तिथे तिघेही एकत्र जाऊ. माझ्याशिवाय बागेत कोणीही एकटे फिरणार नाही. आता मी त्या दोघांना भेटून ठरवेन की पुढे बागेत कोण जाईल".
सीजेपी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CJP) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची सातत्याने मागणी करत आहे. त्यांनी या संदर्भात आंदोलनाची घोषणाही केली होती. मात्र, जंतर मंतरवर आंदोलन करण्यापूर्वीच अभिजीत रांका आणि सौरव दास त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. तथापि, नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.