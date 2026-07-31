'देशाच्या भविष्यापेक्षा तुमची त्वचा...,' PM मोदींच्या नव्या व्हिडीओवर अभिजीत दीपकेची एका वाक्यात कमेंट; 9 तासात तब्बल 44 हजार लाईक्स

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी रात्री पुन्हा एकदा सेल्फी व्हिडीओ शेअर केला. संसदेने 'सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक, 2026' मंजूर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींनी एक व्हिडिओ संदेश जारी केला. त्यांच्या या व्हिडीओवर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी उपहासात्मक कमेंट केली आहे. या कमेंटला फक्त 9 तासात 4 हजारांपेक्षा जास्त लाईक्स मिळाले आहेत.
गुरुवारी पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या कायद्याचं वर्णन एक विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली निर्माण करण्याच्या दिशेने टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे असं केलं. 'पेपर माफिया'ला सोडले जाणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. तसंच तंत्रज्ञान आणि कठोर कायद्यांच्या माध्यमातून परीक्षा प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याचे काम सरकार सुरूच ठेवेल, असंही त्यांनी अधोरेखित केलं.
नरेंद्र मोदींच्या या व्हिडीओवर अभिजीत दीपकेंनी कमेंट केली आहे. 'देशाच्या भविष्यापेक्षा तुमची त्वचा जास्त उजळ आहे', असा टोला अभिजीत दीपकेंनी लगावला आहे.
वारंवार होणाऱ्या परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीवरून सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही टिप्पणी आली आहे. व्यवस्थेतील सुधारणा, उत्तरदायित्व आणि वारंवार होणाऱ्या परीक्षांमधील अनियमिततेसाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईच्या मागणीसाठी सीजेपी (CJP) आंदोलनांमध्ये आघाडीवर आहेत.
या आठवड्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधी विधेयक, 2024 च्या कायद्याला अधिक बळकट करते. या विधेयकानुसार परीक्षेतील फसवणुकीसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंड वाढवण्यात आला आहे, कालमर्यादेत चौकशी अनिवार्य करण्यात आली आहे आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांसाठी राज्यांना जलदगती न्यायालये स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पेपर लीकच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर हे विधेयक आणण्यात आलं. या आंदोलनामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांनी मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारला.
पेपर लीक मुद्द्यावर भाष्य करणारे चार 'सेल्फी-स्टाईल' व्हिडिओ पंतप्रधानांनी आतापर्यंत जारी केले आहेत. पंतप्रधान मोदी अलीकडे सोशल मीडियावर जास्त सक्रीय असल्याने सीजेपी (CJP) कडून टीका केली जात आहे. मोदींना पंतप्रधानपद सोडून 'सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर' बनण्याचा सल्ला सीजीपेने दिला होता.
"मला वाटतं की (पंतप्रधान मोदी) यांनी 'इन्फ्लुएन्सर' बनावे. ते त्या भूमिकेत खूप चांगली कामगिरी करत आहेत. जर ते इतके उत्तम इन्फ्लुएन्सर असतील, तर त्यांनी पंतप्रधानपद सोडावे, इन्फ्लुएन्सर बनावे आणि हे काम दुसऱ्या कोणाकडे तरी सोपवावे," असं दिपके यांनी बुधवारी महाराष्ट्रातील आपल्या मूळ गावी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
त्यांच्या या विधानांमुळे काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला संसदेत केलेल्या टीकेला दुजोरा मिळाला. प्रियांका गांधी म्हणाल्या होत्या, "केवळ वेगवेगळ्या कोनातून (अँगलने) व्हिडिओ बनवून तुम्ही 'जनरेशन झेड'चा (Gen Z) पाठिंबा मिळवू शकत नाही. पंतप्रधानांनी कॅमेऱ्याचा अँगल नाही, तर आपल्या हृदयाचा अँगल बदलण्याची गरज आहे."