/हत्या, बलात्कार अन्....; CJP च्या आंदोलनातील आतापर्यंतची सर्वात धक्कादायक माहिती! 989 जणांची ओळख पटली; पोलिसांकडून शोध सुरु

दिल्लीमधील कॉकरोच जनता पार्टीसंदर्भातील धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 20 जुलै ते 25 जुलै या कालावधीत जंतरमंतर आणि आसपासच्या निदर्शनांच्या ठिकाणी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले 2873 जण उपस्थित होते असा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे. पोलिसांनी सांगितलं आहे त्यानुसार, 'फेशियल रेकग्निशन सिस्टम' (FRS) आणि इतर तांत्रिक पद्धतींचा वापर करून या व्यक्तींची ओळख पटवण्यात आली. जंतरमंतर आणि नवी दिल्ली परिसरात घडलेल्या हिंसक घटनांमध्ये यापैकी कोणी सहभागी होते का? याचा तपास आता पोलीस करत आहेत.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, ओळख पटलेल्या व्यक्तींपैकी अनेकांवर यापूर्वीच गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये हत्या, हत्येचा प्रयत्न, लैंगिक गुन्हे आणि अल्पवयीन मुलांशी संबंधित गुन्हे (POCSO कायद्यांतर्गत) यांपासून ते दरोडा, चोरी, शस्त्र कायदा उल्लंघन आणि अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यातील काही संशयित आंदोलनाच्या ठिकाणी वारंवार आले होते, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, या 2873 व्यक्तींपैकी 989 जणांची गंभीर गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी आहे. यामध्ये 101 जण हत्येच्या, 62 जण हत्येच्या प्रयत्नाच्या, 284 जण दरोडा व लुटालूट प्रकरणांमधील आणि 61 जण बलात्काराच्या प्रकरणांमधील आरोपी आहेत. याव्यतिरिक्त, POCSO कायदा (6), महिलांची विनयभंग (25), शस्त्र कायदा (229), स्नॅचिंग (135), अपहरण (19) आणि NDPS कायदा (67) यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्येही या व्यक्तींचा सहभाग असल्याचं दिसून आलं आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, तपासातून अनेकजण सराईत गुन्हेगार असून त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असल्याचं समोर आलं आहे. हत्येच्या 101 प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्यांपैकी 42 जणांवर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक गुन्हे दाखल आहेत, तर 12 जणांवर दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक गुन्हे नोंदवलेले आहेत. त्याचप्रमाणे, खुनाच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणांमधील 62 आरोपींपैकी 25 जण दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून आले. दरोडा आणि लुटालुटीच्या 284 प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्यांपैकी 155 जणांवर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक गुन्हे दाखल आहेत, तर 31 जण दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक गुन्ह्यांमध्ये आरोपी आहेत.
बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या 61 पैकी आठ जणांविरुद्ध एकापेक्षा अधिक गुन्हे दाखल आहेत. महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या 25 व्यक्तींपैकी सहा जण दोन किंवा त्याहून अधिक प्रकरणांमध्ये आरोपी आहेत. त्याचप्रमाणे, एनडीपीएस (NDPS) कायद्याशी संबंधित गुन्ह्यांशी निगडित 67 व्यक्तींपैकी नऊ जणांविरुद्ध एकापेक्षा अधिक गुन्हे नोंदवलेले आहेत.
दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, निदर्शने होत असलेल्या ठिकाणी आणि आसपासच्या परिसरात उपस्थित असलेले सर्वच लोक केवळ सामान्य नागरिक नव्हते. उलट, त्या गर्दीत गंभीर गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचाही समावेश होता. आता पोलीस या व्यक्तींच्या भूमिकेचा आणि निदर्शनांदरम्यान घडलेल्या घटनांशी त्यांच्या संभाव्य संबंधांचा तपास करत आहेत.