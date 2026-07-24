सोनम वांगचुक आणि अभिजीत दीपके यांच्यात वाद? CJP प्रवक्ता सौरव दासने सगळंच केलं उघड, 'एखादी गोष्ट सुरु केल्यानंतर...'

नीट पेपरफुटीप्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवसांनी आपलं उपोषण सोडलं आहे. केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा आणि जितेंद्र सिंग यांच्या उपस्थितीत त्यांनी उपोषण मागे घेतंल. वांगचुक यांनी सांगितलं की, प्रश्नपत्रिका फुटीचा मुद्दा संसदेत मांडला जाईल आणि प्रश्नपत्रिका फुटीमुळे परीक्षा रद्द झाल्याने झालेल्या मानसिक त्रासातून आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई दिली जाईल, अशी ग्वाही सरकारने त्यांना दिली आहे.
मात्र, एकीकडे जंतर मंतरवर अद्यापही आंदोलन सुरु असताना आणि सरकारसोबतत चर्चेची दुसरी फेरी पार पडली जात असताना सीजेपीने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीची आपली भूमिका कायम असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता मोठा प्रश्न हा निर्माण होतो की, दिल्लीतील जंतर-मंतरच्या सीमा ओलांडून देशातील अनेक शहरांपर्यंत पोहोचलेल्या या आंदोलनाच्या दिशेबाबत वांगचुक आणि 'सीजेपी' यांच्यात काही मतभेद निर्माण झाले आहेत का?
CJP नेते सौरव दास यांनी 'द इंडियन एक्सप्रेस'ला सांगितलं की, त्यांच्यात आणि वांगचुक यांच्यात कोणताही मतभेद नाही. "आम्हाला धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हवा आहे आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित व्यापक मुद्द्यांवर तोडगा काढायचा आहे. ज्यामध्ये पीडित कुटुंबांना 1 कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचा समावेश आहे. आम्ही एखादी गोष्ट सुरू केली असेल, तर ती शेवटपर्यंत नेऊ. आम्हाला त्यांच्या (वांगचुक यांच्या) आरोग्याची काळजी आहे. त्यांचे वजन 11 किलोने घटले आहे. त्यांनी एक पत्र लिहिलं आहे आणि ते त्यांचं मत आहे. आम्ही त्यांचे प्रयत्न वाया जाऊ देणार नाही. आम्ही हे आंदोलन यशस्वी निष्कर्षापर्यंत नेऊ," असं सौरव दासने म्हटलं आहे.
शुक्रवारी सकाळी जंतरमंतर येथे जमलेल्यांना संबोधित करताना CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनीही प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. आंग्मो यांनी केलेल्या टीकेबाबत विचारलेल्या प्रश्नालाही दास यांनी उत्तर दिले. शिक्षणतज्ज्ञ असलेल्या आंग्मो यांनी म्हटलं आहे की, गांधी यांनी बुधवारी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शने करण्याऐवजी जंतरमंतर येथील आंदोलनात सहभागी व्हायला हवं होतं.
"प्रत्येकाची स्वतःची मतं असतात. राहुल गांधींच्या आंदोलनाला माझा पाठिंबा आहे, अर्थात ते आंदोलन शांततापूर्ण असावं; कारण संविधानानुसार तसा अधिकार आहे. जंतरमंतरवरही काही निर्बंध आहेत. या सर्व गोष्टी संविधानाचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत, कारण संविधान आपल्याला शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार देते. राहुल गांधींनी योग्य पाऊल उचललेय विरोधी पक्षनेते म्हणून आंदोलनांचे नेतृत्व करणे ही त्यांची जबाबदारीच आहे," असं त्याने म्हटलं आहे.
काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने जंतर-मंतरवरील आंदोलनाकडे पाठ फिरवल्याबाबत बोलताना दास म्हणाले, "आम्हाला या वादात पडायचं नाही. आम्ही सत्याच्या मार्गावर चालणारी चळवळ उभी केली आहे. आमची भूमिका स्वच्छ आहे आणि आमच्याकडे नाविन्यपूर्ण कल्पना आहेत. देशभरातून लाखो लोक आमच्यासोबत जोडले गेले आहेत. याचे श्रेय कोण घेतं किंवा कोण उपस्थित राहते, याने आम्हाला काही फरक पडत नाही. आम्ही सर्वांनाच निमंत्रित केलं होतं. आम्ही राहुल गांधींनाही पत्र लिहिलं होतं; ते आले नाहीत, हा त्यांचा निर्णय आहे. अनेक वरिष्ठ नेते मात्र आले आहेत. प्रत्येकाने येऊन विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. श्रेय कोणीही घेतले तरी आम्हाला हरकत नाही."