‘आंदोलन ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात होते पण आता...' CJP आंदोलनाची दिशा बदलणार?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर हुकूमशाहीचा आरोप करत CJP नेते आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आंदोलकांना शांततेत आंदोलन करायचे होते; मात्र त्यांना विमानातूनच ताब्यात घेण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला. दरम्यान, CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांची ११ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुटका करण्यात आली. सीजेपीच्या नेत्यांनी कंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.
CJP नेते आशुतोष रांका यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली. मोदी हे घाबरट पंतप्रधान असून, त्यांच्या रूपाने देशाने हुकूमशहा पाहिला आहे, असा आरोप त्यांनी केला. आंदोलकांना शांततेत आंदोलन करायचे होते; मात्र त्यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आले आणि मारहाण झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.आपण ज्या आणीबाणीबद्दल ऐकले होते, तशी परिस्थिती गेल्या ७२ तासांत पाहिल्याचे रांका म्हणाले.
आशुतोष रांका यांच्या मते, सुरुवातीला हे आंदोलन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात होते. मात्र, आंदोलकांवर झालेल्या कारवाईमुळे आता त्याचा रोख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे वळला आहे.भाजपला निवडणुका जिंकून देण्यासाठी ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोग काम करत असल्याचा आरोपही रांका यांनी केला. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत (SIR) कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत CJP नेत्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
अभिजीत दिपके यांच्या आजीचे निधन झाल्याचे सांगताना आशुतोष रांका यांनी पोलिसांच्या वागणुकीवर प्रश्न उपस्थित केले. दिपके यांचे आई-वडील हृदयविकाराचे रुग्ण असल्याने त्यांना आपल्या भावंडांशी बोलू द्यावे, अशी विनंती त्यांनी पोलिसांकडे केली होती, असे रांका यांनी सांगितले. मात्र, पोलिसांनी त्यांची विनंती ऐकली नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.सुटकेनंतर अभिजीत दिपके आपल्या गावी रवाना झाले.
CJP नेते सौरभ दास यांनीही दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. शांततेत आंदोलन करण्याची इच्छा असताना मेट्रो आणि रेल्वे सेवा विस्कळीत करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. दिल्ली पोलिसांनी विमानात जबरदस्तीने प्रवेश करून आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचेही ते म्हणाले.नीरव मोदी आणि विजय मल्ल्या यांसारख्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपींना विमानातून प्रवास करता येतो; मात्र आंदोलनासाठी आलेल्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले जाते, असा सवाल दास यांनी उपस्थित केला.
अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना 11 ऑक्टोबर रोजी कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशानंतर सोडण्यात आले. वृत्तांनुसार, पुढील वर्षभर शांतता भंग होईल अशी कृती न करण्याची अट त्यांच्या सुटकेशी जोडण्यात आली आहे.मतदार यादीतील कथित अनियमितता, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार या मुद्द्यांवरून वाद कायम आहे.