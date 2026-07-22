CJP च्या आंदोलनाला मोठं यश! अल्टिमेटमनंतर झुकलं सरकार, म्हणाले 'जेव्हा त्यांची इच्छा असेल...'

दिल्लीमध्ये कॉकरोच जनता पार्टीकडून सुरु असलेल्या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारने चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा यांनी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. जवळपास 45 मिनिटं दोघांमध्ये चर्चा झाली. यावेळी जे पी नड्डा यांनी सांगितलं की, CJP च्या लोकांना जेव्हा कधी चर्चेसाठी वेळ हवी असेल तेव्हा सरकार त्यांना भेटण्यासाठी तयार आहे. त्यांनी सांगितलं की, सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करेल आणि चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
CJP ने चर्चेच्या सरकारच्या प्रस्तावालाही सहमती दर्शवली आहे. CJP चे प्रवक्ते सौरव दास यांनी बुधवारी (22 जुलै) सांगितलं की, ही संघटना सरकारशी चर्चा करण्यास तयार आहे, मात्र त्यांनी काही अटीही घातल्या आहेत. चर्चेचे दरवाजे खुले आहेत आणि CJP जेव्हा इच्छा असेल तेव्हा सरकारशी चर्चा करू शकते, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. सर्व संबंधित मुद्दे समजून घेणे आणि संवादाद्वारे त्यावर उपाय शोधणे, अशी सरकारची इच्छा आहे. दरम्यान, दिल्लीतील CJP चे आंदोलन सुरूच असून, सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील चर्चेच्या शक्यतेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
CJP चे प्रवक्ते सौरव दास यांनी नमूद केलं आहे की, CJP चर्चा करण्यास इच्छुक नाही असा दावा सरकारने यापूर्वी केला होता, परंतु आता संघटनेने चर्चेसाठी तयारी असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याने आता ही प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते, असं त्यांनी सांगितलं. CJP च्या प्रवक्त्यांनी यावर भर दिला की, संघटना कोणत्याही नेत्याच्या निवासस्थानी किंवा कार्यालयात बैठका घेणार नाही. त्यांनी प्रस्ताव मांडला की, जर चर्चा होणार असेल तर सरकारी प्रतिनिधींनी जंतर-मंतरवर यावे किंवा एखाद्या तटस्थ ठिकाणी बैठक घेतली जावी; यासाठी त्यांनी 'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब'सारख्या ठिकाणांची सूचना केली.
सौरव दास यांनी सांगितले की, बुधवारी सकाळी दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही सीजेपीशी (CJP) संपर्क साधला होता. सरकारला चर्चा करायची इच्छा असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी कळवले, परंतु 'सीजेपी'च्या नेत्यांनी चर्चेसाठी कोणत्याही लोकप्रतिनिधीच्या निवासस्थानी जाण्यास नकार दिला. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने संवादाची पुढाकार घ्यायला हवा होता, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. दास यांनी नमूद केले की, आदल्या दिवशीही सरकारकडून चर्चेचा प्रस्ताव आला होता. तसेच, या प्रक्रियेत सहभागी असलेले सर्वजण सुशिक्षित आहेत आणि कोणत्याही समस्येचे निराकरण केवळ संवादातूनच होऊ शकते, हे त्यांना समजते, असेही त्यांनी नमूद केले.