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‘CJP चे नेते असोत वा नसोत...’, दीपकेंना विमानातूनच ताब्यात घेतल्यानंतर पक्षाची आक्रमक भूमिका; भारतीयांना म्हणाले, 'आमची एकच मागणी...'

देशभरातील विविध ठिकाणी, राज्यांच्या सीमांवर, वाहतूक केंद्रांवर आणि आसपासच्या रस्त्यांवर पक्षाचे एक हजारांहून अधिक स्वयंसेवक, कार्यकर्ते आणि शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 10, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 12:01 PM IST
‘CJP चे नेते असोत वा नसोत...’, दीपकेंना विमानातूनच ताब्यात घेतल्यानंतर पक्षाची आक्रमक भूमिका; भारतीयांना म्हणाले, 'आमची एकच मागणी...'
Image Credit: पक्षाने जारी केली भूमिका (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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