‘CJP चे नेते असोत वा नसोत...’, दीपकेंना विमानातूनच ताब्यात घेतल्यानंतर पक्षाची आक्रमक भूमिका; भारतीयांना म्हणाले, 'आमची एकच मागणी...'

जंतरमंतर येथे नियोजित आंदोलनापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी मोठी कारवाई केली. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके आणि सहसंयोजक सौरव दास व आशुतोष रांका यांना ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांनी दिल्लीला येणाऱ्या विमानात प्रवेश केला. विमानात पोलिसांनी कारवाई सुरू केल्यानंतर अभिजीत दिपके यांनी चित्रित केलेल्या व्हिडिओमध्ये, “आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांनीही असे केले नव्हते. सध्याची परिस्थिती त्याहून वाईट आहे. आम्ही सर्वजण अटकेला सामोरे जाण्यास तयार आहोत,” असं म्हटलं आहे.
पक्षाचे सहसंयोजक सौरव दास यांनीही प्रशासन बळाचा वापर करून घटनात्मक आंदोलन रोखण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे. इंटरनेट सेवांवर निर्बंध लादण्यात आले असून, अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. मात्र, या कारवाईनंतरही कॉकरोच जनता पार्टीने आपली भूमिका ठाम ठेवली आहे. पक्षाच्या नेतृत्वाने स्पष्ट केले आहे की, नेतृत्व उपस्थित असो वा नसो, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलन सुरूच राहील.
दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विमान उतरल्यानंतर पोलिसांनी एअर इंडियाच्या विमानातच कारवाई करत अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना ताब्यात घेतले. सोशल मीडिया प्रभावक आणि सामाजिक कार्यकर्ते ध्रुव राठी यांनाही गुरुग्राममधील सेक्टर 56 येथील त्यांच्या निवासस्थानातून ताब्यात घेण्यात आले. पक्षाच्या कायदेविषयक विभागाच्या प्रमुख रत्ना सिंह यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानाला पोलिसांच्या वाहनांनी घेराव घातल्यानंतर त्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले. पक्षाच्या प्रवक्त्या मेहर यांनाही पहाटे त्यांच्या निवासस्थानातून ताब्यात घेण्यात आले.
पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, देशभरातील विविध ठिकाणी, राज्यांच्या सीमांवर, वाहतूक केंद्रांवर आणि आसपासच्या रस्त्यांवर पक्षाचे एक हजारांहून अधिक स्वयंसेवक, कार्यकर्ते आणि शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींना ठेवण्यासाठी स्थानिक क्रीडांगणांचा तात्पुरती नजरकैद केंद्रे म्हणून वापर केला जात असल्याचा आरोपही पक्षाने केला आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने देशातील तरुणांना आणि सर्व नागरिकांना पुढे येऊन या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याचे आवाहन केले आहे. महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर आधारित मार्गाने हे आंदोलन पुढे नेण्याचे आवाहन पक्षाने केले आहे.
लोकशाही मार्गाने होणारा विरोध दडपण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लोकांना ताब्यात घेतले जात असेल, तर लोकशाहीच्या रक्षणासाठी नागरिकांनी स्वतः पुढाकार घेणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका पक्षाने मांडली आहे. मुख्य मागणी, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, ही कायम आहे. नेत्यांना ताब्यात घेतले तरी आंदोलन थांबणार नाही. देशभरातील नागरिकांनी पुढाकार घेऊन हे आंदोलन पुढे न्यावे, असे आवाहन कॉकरोच जनता पार्टीने केले आहे.