/आंदोलन चिघळले असतानाच धर्मेंद्र प्रधानांचा व्हिडिओ व्हायरल, ससंदेतून बाहेर पडताना...

दिल्लीच्या जंतरमंतरवर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आणि सोनम वांगचूक यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले आंदोलन आता अत्यंत निर्णायक टप्प्यावर आले आहे. सोमवारी जंतर मंतर आणि संसदेच्या आवारात काही काळ तणाव निर्माण होऊन हिंसक वळण लागलं. संसदेकडे जाण्यासाठी निघालेल्या आंदोलकांना पोलिसांनी जंतर-मंतरकडेच रोखले. आंदोलकांनी बॅकेकेड्स तोडत पुढे जाण्याचा प्रयत्न करताच पोलिसांनी लाठीमार आणि अश्रुधुरांचा मारा केला. यात अनेक आंदोलक जखमी झाले. त्यामुळं देशातील वातावरण चिघळले आहे. देशभरातून या आंदोलनावर संमित्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत आहेत. मात्र देशातील आंदोलनाची स्थिती चिघळत असतानाच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत धर्मेंद्र प्रधान हसताना दिसत आहे.
सोमवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस होता. मात्र, जंतर-मंतरवरील आंदोलनामुळं अधिवेशन काहीच वेळात तहकूब करण्यात आले. धर्मेंद्र प्रधान यांचा संसदेतील एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे संसदेबाहेर पडत होते. प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असताना ते मात्र हसत हसत संसदेबाहेर पडत असल्याचा दावा या व्हिडिओत करण्यात येत आहे.
सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर तरुणाईसह देशभरातून प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. एकीकडे तरुण पेपरफुटीविरोधात आंदोलनात लाठ्याकाठ्या खात असताना याला जबाबदार असलेले मंत्री असे हसताना पाहून संताप व्यक्त होत आहे. अनेकांनी शिक्षणमंत्र्यांवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
नीटमधील पेपरफुटीप्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टीकडून (CJP) केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. सोमवारी आंदोलन चिघळल्यानंतर प्रधान हे अमित शहांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या घरी पोहोचले होते. त्यामुळं धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत होता. तसंच, आज दिल्लीत अमित शहांच्या उपस्थितीत तातडीने बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीत धर्मेंद्र प्रधानदेखील उपस्थित होते.
मोदींच्या उपस्थितीमध्ये आज मंगल मिलन बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये एनडीएमधील घटक पक्षांच्या संसदीय दलांना आमंत्रित करण्यात आलेलं. या बैठकीला संबोधित करताना मोदींनी, "तरुणांचा विश्वास संपादित करण्यासाठी काम करावं लागेल," असं मित्रपक्षांना सांगितलं. तसेच नीट पेपरफुटीनंतर नवी दिल्लीमध्ये तापलेल्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे बोलताना नरेंद्र मोदींनी, "विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत काही वाईट घडू देता कामा नये. पेपर फोडणाऱ्या आरोपींना कठोर शिक्षा दिली जाईल. सर्व आरोपींना तुरुंगात टाकलं जाईल. विद्यार्थ्यांबद्दल सरकार संवेदनशील असून पेपरफुटीवरुन राजकारण होता कामा नये," असं नमूद केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.