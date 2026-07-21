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आंदोलन चिघळले असतानाच धर्मेंद्र प्रधानांचा व्हिडिओ व्हायरल, ससंदेतून बाहेर पडताना...

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हजारो तरुण जंतर मंतरवर आंदोलन करत आहेत. मात्र असं असतानाच शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओवर संताप उसळला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 21, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:06 PM IST
आंदोलन चिघळले असतानाच धर्मेंद्र प्रधानांचा व्हिडिओ व्हायरल, ससंदेतून बाहेर पडताना...
Image Credit: CJP Protest Jantar Mantar Delhi Education Minister Dharmendra Pradhan video goes viral

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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आंदोलन चिघळले असतानाच धर्मेंद्र प्रधानांचा व्हिडिओ व्हायरल, ससंदेतून बाहेर पडताना...
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