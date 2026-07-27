/पार्टी तो बनती है! कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला यश आल्यावर दिल्लीत CJP कार्यकर्त्यांनी केला भन्नाट डान्स, Video व्हायरल

Cockroach Janta Party : नीट युजी पेपरफुटी प्रकरणाची जबाबदारी घेऊन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा या प्रमुख मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टी आणि पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर ठिय्या मारून आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनाला हजारो विद्यार्थ्यांचा तसेच देशभरातील नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला. अखेर 25 जुलै रोजी या आंदोलनासमोर सरकारला झुकावं लागलं आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर संपूर्ण देशात विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांनी जल्लोष केला. कॉक्रोच जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मागील जवळपास दीड महिन्यांपासून आंदोलन करत होते. अखेर त्यांच्या आंदोलनाला शनिवारी यश आलं. त्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या सदस्यांनी दिल्लीत जंगी पार्टी केली. त्या पार्टीतील व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत.
कॉक्रोच जनता पार्टीने मागील जवळपास दीड महिन्यांपासून नीट युजी पेपरफुटी प्रकरण लावून धरलं होतं. या प्रकरणात ज्या ज्या लोकांचा नीट युजी पेपरफुटीत सहभाग होता त्यांना कठोर शिक्षा करण्यात यावी तसेच नीट युजी पेपरफुटी प्रकरणाची जबाबदारी घेऊन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशा काही मागण्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीने सरकार दरबारी करण्यात आल्या होत्या. कॉक्रोच जनता पार्टीने जवळपास दीड महिने या मागण्यांचा पाठपुरावा करत होती, मात्र याकडे सरकारचं दुर्लक्ष होतं होतं. पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी जंतरमंतरवर जवळपास 26 दिवस उपोषण केलं. सरकार विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये वाढलेला रोष यामुळे कॉक्रोच जनता पार्टीने सुरु केलेल्या आंदोलनाने मोठं स्वरूप घेतलं आणि लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिक जंतरमंतरवर आंदोलनासाठी आले. संसदेवर विदयार्थ्यांनी काढलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी जबर लाठीचार्ज केला. त्यानंतर आंदोलन अधिकच चिवळलं आणि विद्यार्थ्यांचा सरकारवरील रोष वाढला. अखेर 25 जुलै रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्यांच्या शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि हे आंदोलन संपलं.
आंदोलनाला यश मिळाल्यावर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या सर्व सदस्यांनी दिल्लीत रविवारी जंगी पार्टी केली. यात कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रवक्ता सौरव दास सुद्धा सामील होते. सर्वांनी जल्लोष करत पार्टीत डान्स सुद्धा केला. ज्याचे व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.