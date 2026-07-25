धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतरही 'कॉकरोच' झुकेनात; सरकारसमोर ठेवल्या 3 मागण्या!

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)ने आंदोलन संपवण्याऐवजी सरकारसमोर आणखी तीन महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी जंतरमंतरवरील आंदोलनादरम्यान स्पष्ट केले की, राजीनामा हा विद्यार्थ्यांच्या लढ्याचा केवळ पहिला टप्पा आहे. आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत, आंदोलकांवरील कारवाई थांबवणे आणि दिल्ली पोलीस तसेच RAFकडून सार्वजनिक माफीची मागणी पूर्ण झाल्यानंतरच आंदोलनाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेतल्याचे दिसून आले असले, तरी CJPने हा संघर्ष अद्याप संपलेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अभिजीत दीपके यांनी "ही लोकशाहीची ताकद आहे. राजीनामा झाला, पण आमच्या उर्वरित मागण्याही मान्य झाल्या पाहिजेत," असे सांगत आंदोलन पुढे सुरू राहणार असल्याचे संकेत दिले. त्यांच्या मते, केवळ मंत्री बदलून विद्यार्थ्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत.
CJPची सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे नीट परीक्षा प्रकरणानंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ₹1 कोटींची आर्थिक भरपाई देण्यात यावी. अभिजीत दीपके यांनी या कुटुंबांना न्याय मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगत, सरकारने तातडीने आर्थिक मदतीची घोषणा करावी, अशी मागणी केली. विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना केवळ सहानुभूती नव्हे, तर ठोस मदत मिळाली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
आंदोलनादरम्यान अनेक विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाल्याचा आरोप CJPने केला आहे. त्यामुळे कोणत्याही आंदोलकावर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊ नये आणि आधी दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी पक्षाने केली आहे. विद्यार्थ्यांनी लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले असल्याने त्यांना गुन्हेगार ठरवणे योग्य नाही, असा पक्षाचा दावा आहे.
CJPने आणखी एक महत्त्वाची मागणी करत आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित लाठीचार्ज आणि पोलिसांच्या वर्तनाबद्दल दिल्ली पोलीस आणि RAFने सार्वजनिकरीत्या माफी मागावी, अशी भूमिका घेतली आहे. तसेच संबंधित कारवाईसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून योग्य ती शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणीही अभिजीत दीपके यांनी केली.
CJPने आपल्या आंदोलनातील मागण्यांची अद्ययावत यादीही जाहीर केली आहे. त्यानुसार धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण झाली असली, तरी उर्वरित तीन मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना ₹1 कोटींची भरपाई, आंदोलकांवर कोणतीही कारवाई न करणे आणि दिल्ली पोलीस तसेच RAFकडून सार्वजनिक माफी यांचा समावेश आहे. या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलनाची भूमिका कायम राहणार असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळे आंदोलनाला महत्त्वाचे यश मिळाले असले, तरी आता सरकार उर्वरित मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जंतरमंतरवरील आंदोलन तसेच देशभरातील विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद लक्षात घेता, पुढील काही दिवस या विषयावर महत्त्वाच्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. CJPनेही विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठीचा लढा सुरूच राहील, असा निर्धार व्यक्त केला आहे.