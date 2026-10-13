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40 हजार जवानांना चकवा... CJP चे नेते जंतर-मंतरवर कसे पोहोचले? थरारक Video समोर; म्हणाले, 'आंदोलन करण्याचा...'

10 ऑक्टोबरपासून जंतर-मंतरला लष्करी छावणीचं स्वरुप आलं आहे. या ठिकाणी हजारो पोलीस आणि निलष्करी कर्मचारी तैनात असतानाही कशाप्रकारे इथं सीजेपीचे कार्यकर्ते पोहोचले याचा व्हिडीओ समोर आलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 13, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 12:54 PM IST
40 हजार जवानांना चकवा... CJP चे नेते जंतर-मंतरवर कसे पोहोचले? थरारक Video समोर; म्हणाले, 'आंदोलन करण्याचा...'
Image Credit: समोर आला थरारक व्हिडीओ (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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