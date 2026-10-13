40 हजार जवानांना चकवा... CJP चे नेते जंतर-मंतरवर कसे पोहोचले? थरारक Video समोर; म्हणाले, 'आंदोलन करण्याचा...'

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी 10 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर आंदोलनाची हाक देणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या मुख्य नेत्यांबरोबरच जवळपास सर्वच आंदोलकांना पोलिसांनी 10 तारखेच्या पहाटेपासून ताब्यात घेत या परिसरात कोणाला पाऊलही ठेऊ दिलं नव्हतं. मात्र आज सकाळी हजारोंचा फौजफाटा असलेल्या जंतर-मंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सुरक्षा यंत्रणांना चकवा देत गनिमी कावा पद्धतीने पोहोचले आणि त्यांनी या ठिकाणी तिरंगा फडकवला. हे लोक एवढी सुरक्षा व्यवस्था असताना इथं पोहोचले कसे याचा व्हिडीओ कॉकरोच जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी शेअर केला आहे.
जंतर-मंतरकडे जाणाऱ्या मार्गावरील एका बंद गेटवरुन कॉकरोच जनता पार्टीचे काही तरुण कार्यकर्ते उड्या मारुन प्रवेश बंदी असलेल्या ठिकाणी पोहोचले. या कार्यकर्त्यांमध्ये सौरव दास यांच्यासोबत आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदेंसहीत एकूण 10 कार्यकर्ते होते. या सर्वांनी गेटवरुन उड्या मारत जंतर-मंतरवर प्रवेश करत खिशांमधून तिरंगा काढून झळकवला. हा व्हिडीओ शेअर करताना सौरव यांनी, 'जंतर मंतरवर तिरंगा फडकवला आज' असं वाक्य लिहिलं आहे. तसेच या पोस्टमध्ये त्यांनी व्हिडीओला सविस्तर कॅप्शन दिली आहे.
"माझे शब्द लिहून ठेवा... तरुण पिढी ज्ञानेश यांचा राजीनामा घेऊन त्यांचा मतदानाचा हक्क मिळवणारच! "40 हजारांहून अधिक पॅरामिलेट्री फोर्सचे जवान, पोलीस असूनही त्यांना तरुणांना थांबवता आलं नाही," असा टोला सौरव दास यांनी लगावला आहे. तसेच, "आंदोलन करण्याचा हक्क हा आमचा मूलभूत हक्क आहे. कोणीच तो काढून घेऊ शकत नाही" असंही सौरव यांनी म्हटलं आहे.
Mark my words—The young gen will get Gyanu’s resignation and will reclaim our right to vote! 40,000+ paramilitary forces and police personnel. But they can’t stop the youth! The right to protest is our fundamental right. No one can “denotify” it. @Cockroachisback https://t.co/1xI4nijaZH— Saurav Das (@SauravDassss) October 13, 2026
कॉकरोच जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांच्यासोबत आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदेंना दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतर येथून ताब्यात घेतले आहे. या सर्वांनी गेट आणि बॅरिकेड्सवरून उडी मारून जंतर-मंतरच्या आत प्रवेश केला. हातात तिरंगा घेऊन नारेबाजी केली आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात तसेच एसआयआर निवडणूक यादीतील कथित अनियमिततांबाबत प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
जंतर-मंतरचं नाव आंदोलनस्थळांच्या यादीमधून केंद्रीय गृहमंत्र्यालयाने हटवलं आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आता आंदोलनला परवानगी मिळणार नाही. यासंदर्भात बोलताना सीजेपीचे संस्थापक अध्यक्ष यावर अभिजीत दिपके यांनी प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला. नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने भीती दाखवली जात असल्याचा आरोप दीपकेंनी केला. "त्यांना अडचण आंदोलनस्थळाची नसून आंदोलनाची आहे. जनतेच्या आंदोलनाची ताकद नरेंद्र मोदी यांना माहीत आहे आणि हे एका हुकूमशहाचे लक्षण आहे," अशी टीका दीपके यांनी केली. मात्र, "यामुळे आंदोलन थांबणार नाही. संपूर्ण देशातील आंदोलक जंतर-मंतरवर एकत्र येतील. जंतर-मंतर हे केवळ एक ठिकाण नसून ती एक भावना आणि विचार आहे. हा विचार प्रत्येक आंदोलकाच्या मनात जिवंत राहील," अशी प्रतिक्रिया अभिजीत दीपके यांनी हिंगोलीत दिली.