सरकारने आंदोलकांच्या मागण्या केल्या मान्य? CJP प्रवक्ता सौरभ दास म्हणाले, '2 तास बसवून 10 मिनिटं...'

कॉकरोच जनता पार्टीकडून (CJP) दिल्लीत सुरु असलेलं आंदोलन अधिक तापलं असून, जंतर मंतरपासून संसदेपर्यंत मोर्चा काढला. या गोंधळाच्या परिस्थितीत, सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली. नड्डा यांच्या भेटीनंतर सौरव दास यांनी माहिती दिली की, सरकारने पुढील चर्चेचं आश्वासन दिलं आहे. दरम्यान आपल्याला दोन तास बसवून ठेवल्यानंतर फक्त 10 मिनिटं चर्चा केल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
नड्डा यांच्या भेटीनंतर सौरव दास यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. यात त्यांनी लिहिलं की, "सुमारे दोन तास वाट पाहिल्यानंतर मी आणि आशुतोष रांका यांनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची 10 मिनिटं भेट घेतली. आम्ही आमच्या मागण्या लेखी स्वरूपात सादर केल्या आणि त्यांनी आम्हाला पुढील चर्चेचं आश्वासन दिले. आम्ही त्याच प्रक्रियेत गुंतलो आहोत. दरम्यान, मोठ्या प्रमाणावर लोकांना ताब्यात घेतल्याच्या बातम्या येत आहेत."
#UPDATE: After waiting for more than 2 hours, @AshutoshRanka and I just met J.P. Nadda ji at his residence for 10 minutes.— Saurav Das (@SauravDassss) July 20, 2026
While we submit a written letter with our demands, he has assured us that he will meanwhile speak internally. We are in that process. There is news of mass… https://t.co/GMGBNG71h3
आज झालेल्या हिंसाचार आणि आंदोलनांसंदर्भात दिल्ली पोलीस अनेक गुन्हे दाखल करणार आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, अनेक आंदोलक आणि हिंसाचारात सहभागी असलेले लोक पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. या हिंसाचारात अनेक जवानांसह दिल्ली पोलिसांचे ५० हून अधिक कर्मचारी जखमी झाले.
Delhi Police appeals to all protestors to maintain peace, exercise restraint and cooperate with the police in ensuring peace and public order. All participants are requested to conduct themselves in a peaceful manner, refrain from indulging in any unlawful or violent activities… pic.twitter.com/5QBH9dGeha— Delhi Police (@DelhiPolice) July 20, 2026
जेव्हा एखादी क्रूर सत्ता उत्तम शिक्षण व्यवस्थेची मागणी करणाऱ्या तरुण भारतीयांवर बंदुका रोखते, तेव्हा ती सत्ता 'भारत-विरोधी' आहे हे स्पष्ट होते.शांततापूर्ण निषेध मोर्चावर त्या सत्तेने केलेल्या पोलीस अत्याचाराची दृश्ये जेव्हा जग पाहील, तेव्हा त्यांना समजेल की भारत आता लोकशाही राहिलेला नाही, तर एका सत्तेच्या (राजवटीच्या) ताब्यात गेला आहे असा संताप आदित्य ठाकरेंनी व्यक्त केला आहे.
Wondering if democratic country in the world that follows a Constitution, Rule of Law and free and fair elections, has a government that order such a brutal crackdown on peaceful protests?— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 20, 2026
What must the world be thinking of the regime in our country now? https://t.co/NNHmGLrKg1
शिक्षणातील पद्धतशीर अपयश मान्य करण्यास ती सत्ता नकार देते आणि एखाद्या मंत्र्याला तरुण भारतीयांशी संवाद साधायला सांगण्याऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारते, हे पाहून जगाला समजेल की सरकारचे रूपांतर हुकूमशाहीत झाले आहे. विचित्र विरोधाभास म्हणजे, जेव्हा एका दशकाहून अधिक काळापूर्वी भाजपने अण्णा हजारेंसोबत आंदोलन केले होते, तेव्हा काँग्रेस सरकारने किमान चर्चेसाठी वरिष्ठ मंत्र्यांना तरी पाठवले होते. ते सरकार इतके क्रूर आणि सूडबुद्धीने वागणारे नव्हते. मला माहित आहे की ही अपेक्षा कदाचित फार मोठी ठरेल, पण सत्ताधारी वर्तुळातील कोणालाच शिक्षणात रस नाही का? या बकाल व्यवस्थेत अडकलेले त्यांचे मित्र किंवा कुटुंबीय नाहीत का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
ही व्यवस्था बदला आणि ज्यांना आपला विभाग नीट सांभाळता आला नाही, त्या अकार्यक्षम मंत्री प्रधानांना बदला! वांगचुक, अभिजीत दिपके आणि तरुण भारतीय म्हणून आम्ही सर्वजण हीच मागणी करत आहोत! असंही त्यांनी म्हटलं आहे.