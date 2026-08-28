/अफवा आणि सत्य! 22 हजार कोटी कर्जमाफीचा दावा खोटा, आकडेवारीतून सत्य उघड

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (NCLT) लोन सेटलमेंट ऑर्डरसंदर्भात एस्सेल ग्रुपचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा यांनी व्हिडीओद्वारे सत्य जगासमोर मांडलंय. अनेक मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (NCLT) लोन सेटलमेंट ऑर्डरसंदर्भात काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्यात. यात झी मीडिया ग्रुपचे संस्थापक आणि एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांच्यासंदर्भात काही खोटे दावे करण्यात आले आहेत. एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांनी या संदर्भात एक प्रसिद्धी पत्रक जारी करुन वस्तुस्थिती मांडली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (NCLT) लोन सेटलमेंट ऑर्डरसंदर्भात काय अफवा परसवण्यात आली आणि त्यामागील सत्य काय आहे, जाणून घ्या.
एनसीएलटीने डॉ. सुभाष चंद्र यांच्या परतफेड योजनेला मंजुरी दिली.
दावा: बँकांनीच डॉ. सुभाष चंद्र यांना २२,००० कोटी रुपयांचे वैयक्तिक कर्ज दिले होते.
२२,००० कोटी रुपयांचे कर्ज केवळ ६.५ कोटी रुपयांमध्ये फेडण्यात आले.
बँकांना ९९.९७% नुकसान झाले.
अनेक प्रसारमाध्यमांनी एनसीएलटीचा निर्णय न समजता खोटी बातमी पसरवली.
राहुल गांधींनी तथ्य-तपासणी न करता या वृत्ताला अधिक प्रसिद्धी दिली.
फरारी उद्योगपती विजय मल्ल्याने याला दुटप्पीपणा म्हटले.
डॉ. सुभाष चंद्र यांनी कोणत्याही कर्जदाराकडून एक रुपयाचेही कर्ज घेतले नाही.
डॉ. सुभाष चंद्र यांनी केवळ वैयक्तिक हमी दिली होती.
कर्जदारांचा दावा आहे की त्यांनी केवळ ₹३,९९२ कोटींची वैयक्तिक हमी दिली आहे.
₹२२,००० कोटींच्या कर्जाच्या हमीचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे.
₹६२० कोटींचा दावा निकाली काढण्यात आला.
₹१,०६३ कोटींचा तडजोडीचा प्रस्ताव देण्यात आला.
कंपन्यांना देय असलेल्या ₹४५,००० कोटींपैकी ₹४३,००० कोटी अदा करण्यात आले.