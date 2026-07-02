/शाळेत उकळता चहा प्यायल्यानंतर विद्यार्थ्याचा मृत्यू, शिक्षण क्षेत्रात खळबळ; काय घडलं नेमकं?

कोलकात्यात घडलेल्या एका अत्यंत दुर्दैवी घटनेने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. बारावीत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याचा शाळेत अतिउष्ण चहा प्यायल्यानंतर काही तासांत मृत्यू झाला. या घटनेनंतर विद्यार्थ्याच्या पालकांनी शाळा प्रशासनावर गंभीर निष्काळजीपणाचे आरोप करत सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्याच्या शरीरातील अंतर्गत अवयवांना उष्ण चहामुळे गंभीर इजा झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या घटनेचा तपास सुरू असून शाळांमधील सुरक्षा उपायांबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बारावीचा विद्यार्थी शाळेत असताना त्याने अतिशय गरम चहा घेतला. चहा पिल्यानंतर काही वेळातच त्याला घशात आणि छातीत तीव्र वेदना जाणवू लागल्या. त्याची प्रकृती झपाट्याने खालावत गेल्याने शिक्षकांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचार सुरू असतानाच काही तासांत त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मृत विद्यार्थ्याच्या पालकांनी शाळा प्रशासनाने आवश्यक खबरदारी घेतली नसल्याचा आरोप केला आहे. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या गरम पेयांचे तापमान तपासले गेले का, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य व्यवस्था होती का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. या संपूर्ण घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करण्याची मागणी पालकांनी केली आहे.
वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या प्राथमिक निरीक्षणानुसार, अतिशय गरम द्रवपदार्थामुळे विद्यार्थ्याच्या अन्ननलिका आणि अंतर्गत ऊतींना गंभीर इजा झाली असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या दुखापती त्वरित लक्षात येत नाहीत; मात्र काही वेळानंतर त्यांचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात. त्यामुळे अतिउष्ण पेय किंवा अन्नपदार्थ घेताना विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे.
या घटनेनंतर शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अन्न व पेयांच्या गुणवत्तेसोबतच त्यांच्या तापमानाची तपासणी करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. शाळांनी कँटीन किंवा खाद्यसेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्पष्ट सुरक्षा नियम तयार करणे, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित पद्धतीने गरम पदार्थ देणे आणि अशा आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
या घटनेची संबंधित यंत्रणांकडून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्याचा मृत्यू नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, शाळेच्या व्यवस्थापनाकडून काही त्रुटी राहिल्या का आणि सुरक्षा नियमांचे पालन झाले होते का, याचा तपास केला जाणार आहे. चौकशी अहवाल आल्यानंतर आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
ही घटना प्रत्येक शाळा, पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी गंभीर इशारा मानली जात आहे. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या गरम अन्न-पेयांबाबत दक्षता घेणे, सुरक्षा मानके काटेकोरपणे पाळणे आणि कोणतीही शारीरिक तक्रार आढळल्यास त्वरित वैद्यकीय उपचार मिळवून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. छोट्या वाटणाऱ्या निष्काळजीपणाचेही मोठे परिणाम होऊ शकतात, याची जाणीव या घटनेने पुन्हा एकदा करून दिली आहे.