तिने वर्गमैत्रिणीवर ब्लेडने केले सपासप वार; पडले 50 टाके, समोर आलं हल्ल्याचं कारण! पाहा CCTV

Class 12th Student Attacked: हा सारा प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला असून पोलिसांनीही नेमकं काय घडलं याबद्दलची माहिती दिली आहे. नक्की हा प्रकार कुठे घडला जाणून घ्या.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 12, 2025, 10:18 AM IST
तिने वर्गमैत्रिणीवर ब्लेडने केले सपासप वार; पडले 50 टाके, समोर आलं हल्ल्याचं कारण! पाहा CCTV
सारा प्रकार सीसीटीव्ही झाला कैद

Class 12th Student Attacked: अल्पवयीन मुलांमधील गुन्हेगारीचं प्रमाण दिवसोंदिवस वाढत असल्याचं चित्र दिसत आहे. खास करुन शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढल्याचं प्राकर्षाने जाणवतं. याचीच प्रचिती दिल्लीतील एका घटनेमधून आली आहे. येथे एका शाळेतील विद्यार्थिनींने तिच्या मैत्रिणींच्या मदतीने वर्गातील एका मुलीवर ब्लेडने हल्ला केला. केवळ तात्पुरता संताप म्हणून नाही तर ज्या पद्धतीने हल्ला करण्यात आला आहे ते पाहता लहान मुलांमध्येही कशाप्रकारे हिंसाचार हळूहळू बळावतोय हे अधोरेखित होत असल्याचं म्हटलं जात आहे.   रोहिणी येथील अमन विहार भागात 15 वर्षांची मुलगी तिच्या मैत्रिणीसोबत घरी परत जात होती. त्यावेळी अचानक मुलींच्या एका टोळीने दोघींवर हल्ला चढवला. हल्लेखोर मुलींनी पीडित मुलीच्या चेहऱ्यावर, कंबरेवर ब्लेडने वार करण्यात आले. तिच्या मैत्रिणींवरही वार करण्यात आले. पीडित मुलीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून तिला 50 टक्के पडले आहेत. 

50 टक्के घालावे लागले

ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. हा सारा घटनाक्रम पाहून नक्कीच आपली मुले शाळेत काय शिकत आहेत, असा प्रश्न पालकांनाही पडल्याशिवाय राहणार नाही. 12 वीत शिकणाऱ्या 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर शाळेतून घरी परतताना ब्लेडने (पेपर कटर) प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात पीडितेच्या चेहऱ्यावर आणि कंबरेवर गंभीर जखमा झाल्या आहेत. तिला गंभीर जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर उपाचारासाठी तिला 50 टक्के घालावे लागले. सध्या तिची प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. किरकोळ वादातून मुलीवर हल्ला करण्यात आला, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

नेमके काय झाले?

शिक्षक दिन साजरा करण्याच्या मुद्द्यावरुन 9 सप्टेंबर रोजी पीडिता आणि त्याच शाळेत शिकणाऱ्या दुसऱ्या विद्यार्थ्यीनीमध्ये वाद झाला. या भांडणानंतर, हल्लेखोर विद्यार्थ्यीनीने काही मैत्रिणींसह हल्ला करण्याची योजना आखली. शाळेतील आणि बाहेरील सुमारे अर्धा डझन अल्पवयीन मुलींचा या हल्ल्यामध्ये समावेश होता. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये असे दिसून आले आहे की पीडिता तिच्या मैत्रिणींसह शाळेतून घरी जात असताना दुसऱ्या शाळेतील काही मुलींनी पीडितेला अडवले. सुरुवातीला काही वाद झाला. त्यांनंतर बाचबाचीचे रूपांतर हाणामारीत झाले.

वाटेत थांबून ब्लेडने हल्ला केला

यानंतर, हल्लेखोर विद्यार्थिनींने पीडितेवर ब्लेडने हल्ला केला. या हल्ल्यात पीडितेच्या चेहऱ्यावर आणि कंबरेवर खोल जखमा झाल्या. हल्ला करणाऱ्या मुलींचे वय 14 ते 15 वर्षांच्या दरम्यान असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या हल्ल्यामागील हेतू त्या दिवशी झालेल्या वादाचा बदला घेण्याचा होता. पीडितेने सांगितले की, या मुलींनी तिला यापूर्वीही त्रास दिला होता, परंतु तिने याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला. माझे त्यांच्याशी कोणतेही वैयक्तिक वैर नव्हते... त्यांनी माझ्यावर हल्ला का केला हे मला माहित नाही, असं पीडितेने म्हटले आहे. 

पीडितेच्या कुटुंबियांचा गंभीर आरोप

घटनेनंतर दोन दिवसांनी, पीडितीच्या कुटुंबांनी केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांखाली एफआयआर नोंदवला आहे. पीडितेच्या कुटुंबियांनी पोलिसांच्या कार्यशैलीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पोलिसांनी प्रकरण लपविण्याचा प्रयत्न केला, निष्काळजीपणा दाखवला आणि पीडितेला धमकावण्याचा प्रयत्न केला असा पीडितेच्या कुटुंबियांचा आरोप आहे. पोलिसांनी सुरुवातीला तक्रार गांभीर्याने घेतली नाही, ज्यामुळे एफआयआर नोंदवण्यास विलंब झाला, असा आरोपही पीडित तरुणीच्या कुटुंबियांनी केला आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

