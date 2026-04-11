'आई-बाबा हा तुम्हाला फसवतोय, हा फ्रॉड कॉल,' आठवतीला मुलगा सांगून दमला, पण ऐकेनात; नंतर अशी ट्रिक वापरली की गुन्हेगारही चक्रावले

Boy saves parents from Digital Arrest: सायबर गुन्हेगारांनी बरेली येथील एका जोडप्याला व्हिडीओ कॉलवर 10 तास 'डिजिटल अरेस्ट'मध्ये ठेवलं होतं. पण त्यांच्या आठवीत शिकणाऱ्या मुलाने प्रसंगावधान दाखवत हस्तक्षेप केल्याने एका मोठ्या फसवणुकीपासून ते वाचले.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 11, 2026, 03:58 PM IST
Boy saves parents from Digital Arrest: सध्या सायबर गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढत असून, डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली लोकांकडून लाखो, करोडो रुपये उकळण्यात येत असल्याचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. पोलीस, प्रशासन वारंवार लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करत या जाळ्यात अडकू नका असं आवाहन करत आहेत. जर तुम्ही जागरुक असाल तर त्याचा कसा फायदा होऊ शकतो याचं एक उदाहरण समोर आलं आहे. आठवीत शिकणाऱ्या मुलाने आपल्या आई-वडिलांची डिजिटल अरेस्टमधून सुटका केली आणि मोठ्या आर्थिक फसवणुकीपासून वाचवलं. मुलाने मध्यस्थी केल्याने सायबर गुन्हेगारांचा डाव फसला. यानंतर पोलिसांकडून मुलाचं कौतुक होत आहे. 

जोडप्याला 10 तास ओलीस ठेवलं

उत्तर प्रदेशातील बरेली येथे ही घटना घडली आहे  'डिजिटल अटक'च्या नावे सायबर गुन्हेगारांनी एका जोडप्याला ओलीस ठेवलं होतं. तब्बल 10 तास त्यांना व्हिडीओ कॉलच्या माध्यमातून ओलीस ठेवण्यात आलं होतं. मात्र आठवीत शिकणाऱ्या त्यांच्या मुलाने प्रसंगावधान दाखवत मोठ्या फसवणुकीपासून वाचवलं. 

तुमचे दहशतवाद्यांशी संबंध...

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सायबर गुन्हेगारांनी स्थानिक व्यापारी संजय सक्सेना आणि त्यांच्या पत्नीला लक्ष्य केलं होतं. त्यांनी एका अनोळखी क्रमांकावरून फोन करून, आपण एखाद्या तपास यंत्रणेचे अधिकारी असल्याचं भासवले होतं. फोन करणाऱ्यांना संजय सक्सेना यांनी तुमचे दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचे आणि करोडोंच्या घोटाळ्यात नाव आल्याची खोटी बतावणी केली. यावेळी त्यांनी व्हिडीओ कॉलवर खोटं अरेस्ट वॉरंटही दाखवलं. 

कॅमेरा सतत सुरु ठेवण्याची अट

 

व्हिडीओ कॉलवरुन त्यांनी धमक्या देण्यात आल्या. तसंच सहकार्य करण्यासाठी मानसिकरित्या दबाव टाकण्यात आला. डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली असल्याचं सांगत त्यांना कॅमेरा सतत सुरु ठेवण्यास सांगितलं होतं. 

पोलिसांनी सांगितलं की, सायबर गुन्हेगारांनी त्यांच्यावर अनेक अटी लावल्या होत्या. त्यांना घऱ सोडून जाण्यास परवानगी नव्हती. तसंच व्हिडीओ कॉल सतत सुरु ठेवण्यास सांगितलं होतं. झोपताना आणि जेवतानाही व्हिडीओ कॉल सुरु हवा असं त्यांना सांगण्यात आलं होतं. या कॉलदरम्यान आरोपींनी त्यांच्याकडून बँकेसंदर्भात माहिती मिळवली होती आणि आता पैसे मिळवण्याची तयारी सुरु केली होती. 

आठवीतल्या मुलामुळे टळली फसवणूक

जवळपास 10 तासांपासून हा सगळा प्रकार सुरु होता. दाम्पत्य इतकं थकलं होतं की, त्यांनी त्यांच्या दाव्यांवर प्रश्नही विचारले नाहीत. यादरम्यान आठवीत शिकणाऱ्या त्यांच्या मुलाला काहीतरी चुकीचं सुरु असल्याची शंका आली. तो आई-वडिलांना हे फसवत असल्याचं सांगत असूनही ते ऐकण्यास तयार होत नव्हते. यानंतर त्याने आई-वडिलांना झोपेच्या नावाखाली फोन फ्लाईट मोडवर टाकण्यास सांगितलं. असं केल्याने फोन कट होत नाही असं त्याने मुद्दामून सांगितलं. फोन फ्लाईट मोडवर टाकताच कॉल कट झाला. 

पोलीसच कॉलवर झाले हजर

तन्मयने शक्कल लढवल्याने मोठी फसवणूक टाळता आली. दुसऱ्या दिवशी कुटुंबीय प्रेम नगर पोलीस ठाण्यात गेले. फोन पुन्हा स्विच ऑन केल्यानंतर आरोपींनी कॉल केला. पण यावेळी त्यांच्यासमोर खरे पोलीस बसले होते, ज्यांनी त्यांना खडसावलं. 

शहर पोलीस अधीक्षक (SP City) मनुष पारीख यांनी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, नागरिकांना सावध राहण्याचं आवाहन केलं आहे. डिजिटल अटक (Digital Arrest) झाल्याचा दावा करणारे किंवा धमक्या देणारे कोणतेही फोन आल्यास, त्याची माहिती तात्काळ पोलिसांना द्यावी; तसेच कोणत्याही दबावाखाली येऊन आपली आर्थिक माहिती कोणालाही देऊ नये असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

