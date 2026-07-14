/मान्सूनने ब्रेक का घेतला? एल निनो की आणखी काही? 372 जिल्ह्यांची चिंता वाढली

मागील आठवड्यात अतिवृष्टीसदृश्य पाऊस झाला मात्र या आठवड्यात मात्र पाऊस गायबच झाला आहे. पाऊस गायब झाल्याने तापमानाचा पारा चढला आहे. त्यामुळं ऐन पावसाळ्यातही उन्हाचे चटके बसतात. त्यामुळं नागरिक हैराण झाले आहेत. हवामान बदलाचे कारण एल निनो की आणखी काही? तसंच, पुढच्या हंगामात पाऊस कसा असेल, जाणून घ्या.
यंदा राज्यात मोसमी पावसाच्या आगमनापासून त्याचे अनेक भागात होणारे असमान प्रमाण दिसून वेत आहे. जून महिन्यात दीर्घ काळ पावसाने ओढ दिल्यानंतर जुलैच्या सुरुवातीला मोमसी पाऊस सक्रिय होऊन कोकणासह मध्य महाराष्ट्रात अतिवृष्टीसदृश पाऊस झाला. मात्र, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हे आणि विदर्भातील काही भागात आतापर्यंत सरासरीहून कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील निम्मा भाग सध्या दुष्काळाच्या सावटाखाली आहे. आताही पावसाने मोठा ब्रेक घेतला आहे.
एल निनोमुळं मान्सूनच्या सुरुवातीवर परिणाम करतो. अरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागर या दोन्ही ठिकाणी ढगांची चिन्हे अजिबातच दिसत नाही. जुलै किंवा ऑगस्ट महिन्यात मान्सूनमध्ये एकदा किंवा दोनदा खंड पडणे ही सामान्य बाब मानली जाऊ शकते, मात्र मान्सूनच्या पहिल्याच दोन महिन्यात इतका मोठा खंड पडणे असामान्य आहे.
मान्सूनचे स्वरुप बदलतेय. एल निनो असो वा नसो पण भविष्यात कमी वेळात अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. अरबी समुद्रातील पाण्याचे तापमान विक्रमी वाढत आहे. त्यामुळं उत्तर पश्चिम भारतातील पावसाचा पॅटर्नही बदलत आहे. त्यामुळं पाऊस किती पडेल यापेक्षा तो किती आणि कसा पडेल यावर लक्ष द्यावे लागणार आहे.
एल निनो म्हणजे एक नैसर्गिक स्थिती असून गुंतागुंतीची हवामानविषयक घटना आहे. मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागरातील समुद्राचं पाणी नेहमीपेक्षा अधिक उबदार होतं. तेव्हा ही घटना घडते. याचा परिणाम जगभरातील पावसाच्या पद्धतीवर होतो. एल निनो भारतीय उपखंडातील हवेच्या दाबावर परिणाम होतो. त्यामुळं मान्सून कमकुवत होतो आणि देशाच्या अनेक भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
गेल्या आठवड्यात पडलेल्या मुसळधार पावसानंतर आता देशभरात मान्सूनचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे शेतीसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. भारतीय हवामान विभागाने मंगळवारी अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला असला, तरी दुसरीकडे केंद्र सरकार कमजोर मान्सून आणि घटलेल्या पेरणीबाबत चिंतेत आहे. सरकारी माहितीनुसार, देशातील 372 जिल्ह्यांमध्ये मान्सून कमकुवत नोंदवला असून 68 जिल्ह्यांवर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. तसेच आता आठवडाभर म्हणजेच 20 जुलैपर्यंत व्यापक पावसाची शक्यता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.