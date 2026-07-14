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मान्सूनने ब्रेक का घेतला? एल निनो की आणखी काही? 372 जिल्ह्यांची चिंता वाढली

प्रशांत महासागरात निर्माण झालेला एल निनो आणखी प्रभावशाली होत असून, या जोडीला अफगाणिस्तानातून कोरडे वारे भारताच्या दिशेने वाहत आहेत. या दोन्ही घटकांचा परिणाम म्हणून मान्सून निष्क्रिय झाला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 14, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:28 PM IST
मान्सूनने ब्रेक का घेतला? एल निनो की आणखी काही? 372 जिल्ह्यांची चिंता वाढली
Image Credit: Monsoon break (फोटो सौजन्यः सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मान्सूनने ब्रेक का घेतला? एल निनो की आणखी काही? 372 जिल्ह्यांची चिंता वाढली
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