/पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू, दल लेक मोजतोय अखेरच्या घटका? भारताचं नंदनवन गुदमरतंय!

श्रीनगर | भारतातील कैक ठिकाणं ही त्यांच्या नैसर्गिक सौंदर्यासाठी ओळखली जातात. अनेकांच्या नजरा खिळवून ठेवणाऱ्या या ठिकाणांमध्ये जम्मू काश्मीरचाही समावेश होतो. वर्षानुवर्षांपासून थंड हवेचं आणि निसर्गाच्या विविझध रंगांची उधळ झालेलं ठिकाण अशी जम्मू काश्मीर क्षेत्राची ओळख. मात्र मागील काही वर्षांत इथं प्रमाणाबाहेर गेलेला पर्यटकांचा आकडा आणि तत्सम कारणांमुळं निसर्गसौंदर्याला हानी पोहोचताना दिसत आहे. तापमानवाढ, प्रदूषण आणि मानवी हव्यासानं या सुरेख ठिकाणाला विनाशाच्या वाटेवर ढकललं आहे.
सरकारी अहवालातून समोर आलेल्या माहितीनुसार समोर आलेल्या वास्तवामुळं पर्यावरण तज्ज्ञांनाही हादरा बसला आहे. या अहवालानुसार काश्मीरमध्ये अस्तित्वात असणाऱ्या 697 नैसर्गिक तलावांपैकी 315 तलाव 1967 नंतर पूर्णपणे नाहीसे झाले. याशिवाय 203 तलावांचा आकार अर्ध्याहून अधिक कमी झाला. ज्या तलावांमध्ये प्रचंड पाणीसाठा होता तिथं आता चिखल पाहायला मिळतोय किंवा बेकायदेशीररित्या केली जाणारी शेती आणि घरांची बांधकामं आहेत.
अहवालासोबतच्या छायाचित्रांतून हे वास्तव अधिक प्रत्ययकारिरित्या पाहायला मिळत आहे. ज्यामध्ये तलावांचा एक मोठा भाग शेतीसह मानवी वस्त्यांचं रुप घेताना दिसत आहे. जिथं कधीकाळी नौकाविहार पाहायला मिळायचा, तिथं आता प्राणी गवत चरण्यासाठी जातात. या तलावाच्या स्वच्छतेत हातभार लावणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याच्या सांगण्यानुसार, ‘शहरातील सांडपाणी, प्लास्टीक, अगदी डायपर आणि तत्सम कचरा पर्वतांवरून थेट तलावांपर्यंत येत आहे. इथं पाणीपातळी इतकी खालावली आहे की हातमोजे न वापरता पाण्यात हात जरी टाकला तरीही त्यानं त्वचा जळजळू लागते. दर दिवशी कैक तास स्वच्छता करूनही आता तलाव आधीसारखा होत नाहीय.’
सांडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय जेव्हा लावांपर्यंत येतं तेव्हा त्यामध्ये नायट्रोजन आणि फॉस्फरसचं प्रमाण वाढतं. याच कारणास्तव इथं घातल असं वन्य गवत बेफाम पसरू लागलं आहे, ज्यामुळं दल लेक गुदमरतोय.
ग्लेशियर तज्ज्ञ शेर मोहम्मद यांच्या माहितीनुसार हिमालय क्षेत्र हे जगातील इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत अधिक झपाट्यानं तापमानवाढीला सामोरं जात आहे. प्रत्यक्षात ऋतूचक्रामध्येच मोठे बदल झाल्यानं इथं थंडीचं प्रमाणसुद्धा कमी झालं आहे. अचानक इथं तापमानवाढ झाल्यामुळं पर्वतांवरील माती आणि चिखल तलावांमध्ये वाहून येत आहे. ज्यामुळं तलाव उथळ होऊ लागले आहेत. या बदलांचा फक्त तलावांवरच नव्हे, तर काश्मीरमधील सफरचंदांच्या बागांवरही परिणाम झाले आहेत. इतकंच काय, तर येथील केसर उत्पादनसुद्धा धोक्यात आलं आहे.
या संपूर्ण स्थितीमध्ये काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणारं पर्यटनसुद्धा कोलमडताना दिसत आहे. एका प्रतिष्ठीत वृत्तवाहिनीच्या माहितीनुसार वुलर तलावात मागील कैक वर्षांपासून मासेमारी करणारे अब्दुल रशीद सांगतात, ‘हा तलावसुद्धा उथळ झाला आहे. ज्यामुळं इथं बोटही चालवता येत नाही, इथं मासेच राहिले नाहीत. जिथं आधी दिवसाला 1000 रुपये कमाई होत होती, तिथं ता मात्र 100 ते 200 रुपयेच हातात येत आहेत. ज्यामुळं पुढची पिढी काय करणार? हाच प्रश्न सतावतोय’.
तलावांची ही परिस्थिती पाहता 1997 मध्येच LCMA या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. ज्याअंतर्गत काही बदलसुद्धा झाले, सांडपाण्यावर प्रक्रिया होऊ लागली. मात्र, निर्धारित क्षेत्राबाहेरून तलावांमध्ये येणाऱ्या सांडपाण्यावर कोणाचंही नियंत्रण नाही. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी एका मोठ्या आर्थिक मदतीसह स्थानिकांच्या सहकार्याचीसुद्धा गरज असल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. तेव्हा आता या नंदनवनाला वाचवण्यासाठी पुढचं पाऊल काय असेल हे पाहणं महत्त्वाचं.