'Clocked It' लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही Gen-Z भाषेचा वापर! मोदींची स्तुती करताना खासदारांनी वापरला हा शब्द

सध्या देशामध्ये झेन झी जनरेशनची चर्चा मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहेत. दिल्लीमधील आंदोलन सुरु झाल्यापासून जो तो झेन झी शब्दाचा वापर मोठ्या प्रमाणात करत आहे. झेन झीची भाषा त्याचबरोबर त्यांनी तयार केलेले शब्द एवढेच नाही तर त्याचे हावभाव देखील सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. जंतर मंतर आंदोलन झाल्यानंतर लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात नीट पेपरफुटी आणि परीक्षा सुधारणांवरून जोरदार चर्चा सुरू आहे. आता झेन झी समस्याची तर चर्चा सुरु आहेच पावसाळी अधिवेशनात त्याचबरोबर आता पावसाळी अधिवेशनात त्याच्या भाषेची आणि हावभावाची देखील चर्चा आता पाहायला मिळत आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की नक्की काय झाले.
भारतीय जनता पक्षाच्या खासदार बासुरी स्वराज यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रशंसा करताना, 'जेन-झी' पिढीतील लोकप्रिय ट्रेंड 'क्लॉक्ड इट'चा वापर केला. त्या म्हणाल्या की, तरुणांच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, "मोदीजींनी अगदी अचूक काम केले आणि योग्य तोडगा काढला." कागदगळती प्रतिबंधक सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान बासुरी स्वराज म्हणाल्या, "जनरेशन-झीच्या भाषेत, मोदीजींनी 'क्लॉक्ड इट' केले आहे." सोशल मीडियावर आणि तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेली ही बोलीभाषा, जेव्हा एखादी व्यक्ती परिस्थिती अचूकपणे समजून घेते, तिचे नेमकेपणाने निदान करते किंवा योग्य प्रतिसाद देते, तेव्हा वापरली जाते. सोप्या भाषेत याचा अर्थ होतो, "बरोबर समजले," "उत्तम प्रकारे केले," किंवा "योग्य उत्तर दिले." असा त्या शब्दाचा अर्थ आहे.
Gen-Z च्या भाषेमध्ये अनेक असे शब्द आहेत ते हातवारे देखील करुन ती भाषा होलली जाते, 'Clock it' हा केवळ एक शब्द नाही, तर तो एका विशिष्ट हातवारेसह देखील वापरला जातो. यामध्ये अंगठा आणि मधल्या बोटाची टोके एकमेकांना हलकेच जोडली जातात. उरलेली तीन बोटे (तर्जनी, अनामिका आणि करंगळी) उघडी राहतात. आजकाल Gen-Z अशाप्रकारेचे हावभाव आणि भाषा जास्त प्रमाणात वापरत आहेत. बासुरी स्वराज यांनी केलेल्या या भाषेच्या वापरानंतर सोशल मिडियावर सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहेत.
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नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे देशभरातील परीक्षा पद्धतीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली आणि सरकारवर कठोर कारवाई करण्यासाठी दबाव वाढला. परिणामी, सरकार आता परीक्षा पद्धतीमध्ये संरचनात्मक सुधारणा आणि कायदेशीर तरतुदी अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे.