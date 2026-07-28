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'Clocked It' लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही Gen-Z भाषेचा वापर! मोदींची स्तुती करताना खासदारांनी वापरला हा शब्द

झेन झीची भाषा त्याचबरोबर त्यांनी तयार केलेले शब्द एवढेच नाही तर त्याचे हावभाव देखील सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. आता झेन झी समस्याची तर चर्चा सुरु आहेच पावसाळी अधिवेशनात त्याचबरोबर आता पावसाळी अधिवेशनात त्याच्या भाषेची आणि हावभावाची देखील चर्चा आता पाहायला मिळत आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 28, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:26 PM IST
'Clocked It' लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही Gen-Z भाषेचा वापर! मोदींची स्तुती करताना खासदारांनी वापरला हा शब्द
Image Credit: लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही Gen-Z भाषेचा वापर! (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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