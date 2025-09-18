उत्तराखंडमध्ये अस्मानी संकट; रात्रीच्या अंधारात ढगफुटीनं मोठा विध्वंस... दृश्य विचलित करणारी

Chamoli Nandanagar cloudburst News : उत्तराखंडवर (Uttarakhand) निसर्गाची कृपा आहे, असं म्हणता म्हणता याच उत्तराखंडमध्ये आता निसर्ग कोपला असल्याचं चित्र पाहाला मिळत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार बुधवारी रात्री उत्तराखंमधील चमोली इथं असणाऱ्या नंदनगरमध्ये ढगफुटीची घटना घडली आणि एका क्षणात सारंकाही उध्वस्त झालं.
प्राथमिक माहितीनुसार सध्या या घटनेनंतर पाच नागरिक बेपत्ता असल्याची माहिती असून, 6 घरांचं पूर्ण नुकसान झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. सध्या इथं बचावकार्यास वेग आला असून नागरिकांचा शोध घेण्याचं काम यंत्रणा प्राधान्यानं करताना दिसत आहेत.
चमोली येथील ढगफुटीची माहिती मिळताच तातडीनं वैद्यकीय पथक, एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ अशा पथकांनी घटनास्थळ गाठलं. प्राथमिक माहितीनुसार नंदानगरच्या वॉर्डमधील कुन्तरी लगाफली इथं अतिप्रचंड स्वरुपात झालेल्या पावसानं मोठ्या प्रमाणात राडारोडा वाहत आला आणि त्यामुळं 6 इमारती या प्रवाहात उध्वस्त झाल्या. या दुर्घटनेनंतर काही व्हिडीओ आणि फोटो समोर आले, ज्यामध्ये विध्वंसाचं हे रुप पाहताना काळजाची धडकीच उडत आहे.
राडारोडा वाहत आला त्यानंतर एसडीआरएफचं पथक नंदप्रयाग इथं पोहोचलं. तर गोचर इथून एनडीआरएफचं पथकही नंदप्रय़ागच्या दिशेनं रवाना झालं. सीएमओच्या वतीनं जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार सध्या घटनास्थळी रुग्णवाहिका पाठवण्यात आल्या असून या भागातून वाहणाऱ्या मोक्ष नदीनंही धोक्याची पातळी ओलांडल्या कारणानं नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तर, यंत्रणासुद्धा या संकटावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
VIDEO | Chamoli, Uttarakhand: Cloudburst in Nandanagar results in massive destruction. More details are awaited.
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/LMiM4SuTPQ
— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2025
उत्तराखंड के चमोली के नंदानगर ब्लॉक में बादल फटा। धुर्मा और कुंतरी गांवों में बड़ी तबाही।#Cloudburst #Chamoli #Uttarakhand #Nandanagar #disaster pic.twitter.com/Vdcz58BusX
— Ramesh Bhatt (@Rameshbhimtal) September 18, 2025
#WATCH | Uttarakhand | Six buildings were destroyed by debris due to a cloudburst and heavy rain in the Kuntri Lagafali ward of Nandanagar, Chamoli. The Chamoli district administration has intensified relief and rescue operations at the site. Panic gripped the area, fear gripped… pic.twitter.com/s8UC5k76dO
— ANI (@ANI) September 18, 2025
VIDEO | Chamoli, Uttarakhand: Cloudburst in Nandanagar results in massive destruction. More details are awaited.#UttarakhandNews
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/m1IRuxXLsO
— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2025
पर्यटकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या उत्तराखंडमध्ये विविध ठिकाणी अशा घटनांमध्ये वाढ झाली असून, हे संकट पाहता इथं येणाऱ्या प्रवाशांनी हवामानाचा अंदाज आणि एकंदर परिस्थिती पाहूनच पुढील निर्णय घ्यावेत, जेणेकरून स्थानिक प्रशासनावर संकटसमयी अतिरिक्त भार येणार नाही, अशा सूचना केल्या जात आहेत.
ढगफुटी ही घटना कधी आणि कुठे घडली?
ही घटना 17 सप्टेंबर 2025 रोजी (बुधवार रात्री सुमारे 1 वाजता) चमोली जिल्ह्यातील नंदानगर घाट क्षेत्रात घडली. मुख्यतः कुन्तरी लगाफली वॉर्ड (Fali Kuntari, Senti Kuntari, भैंसवाडा आणि धुर्मा गावांमध्ये) अतिप्रचंड पावसामुळे ढगफुटी झाली
या ढगफुटीत किती नुकसान झाले?
घर, रस्ते किंवा इतर काय बाधित झाले?उत्तर: प्राथमिक अहवालानुसार, नंदानगरच्या कुन्तरी लगाफली वॉर्डमध्ये 6 घर पूर्णपणे उध्वस्त झाली आणि त्यात मलबा साचला. धुर्मा गावात 4-5-घरांचे नुकसान झाले. रस्ते खराब झाले, वाहने वाहून गेली आणि काही दुकानेही बाधित झाली.
बचावकार्य कसे सुरू आहे? कोणत्या टीम्स सहभागी आहेत?
बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. एसडीआरएफ (स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) आणि एनडीआरएफ (नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) टीम्स घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत. नंदप्रयाग आणि गौचर येथून टीम्स रवाना झाल्या. सीएमओ (चीफ मेडिकल ऑफिसर) यांनी अॅम्ब्युलन्स, वैद्यकीय पथके आणि जेसीबी मशिन्स पाठवल्या.