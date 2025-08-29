English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पाठीराखा डोंगरच गावासाठी ठरला काळ, रुद्रप्रयामध्ये हाहाकार; दृश्य पाहून फुटेल किंकाळी!

Rudraprayag Cloudburst : निसर्गानं उत्तराखंडमध्ये दाखवलं रौद्र रुप. पाहताच भरली अनेकांना धडकी. एक होतं गाव... म्हणत सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल

सायली पाटील | Updated: Aug 29, 2025, 03:21 PM IST
पाठीराखा डोंगरच गावासाठी ठरला काळ, रुद्रप्रयामध्ये हाहाकार; दृश्य पाहून फुटेल किंकाळी!
Cloudburst uttarakhand Rudraprayag flood wipes out entire village Before after images will shock you

Rudraprayag Cloudburst : उत्तर भारतामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असणाऱ्या पावसानं अद्यापही विश्रांती घेतलेली नाही. उलटपक्षी हा पाऊस आता स्थानिकांच्या अडचणींमध्ये आणखी भर टाकताना दिसत आहे. उत्तराखंडमध्ये अनेक गावांमधील नागरिक जीव मुठीत घेऊन जगताना दिसत आहेत. ज्या निसर्गाला त्यांनी पाठीराखा म्हणून मान दिला तोच निसर्ग आता उत्तराखंडमध्ये रौद्र रुप धारण करताना दिसत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अख्खा गाव डोंगराखाली!

उत्तराखंडच्या रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील छेनागाड हे गाव डोंगरकड्यांच्या कपारीत वसलेलं एक सुरेख आणि शांत गाव. शेती आणि पशुपालनावर येथील नागरिकांचा उदरनिर्वाह. इथला निसर्गच खऱ्या अर्थानं येथील नागरिकांचा अन्नदाता. पण, 28 ऑगस्ट 2025 हा दिवस या गावासाठी काळरात्र आणणारा ठरला. बसुकेदार तालुक्यातील बडेथ डुंगर क्षेत्रात ढगफुटी झाल्यानं इथं सारंकाही उध्वस्त झालं.

‘हिमालयन त्सुनामी’सम संकट इथं ओढावलं आणि छेनागाड गावावर अख्खा डोंगरकडा कोसळला. सारी घरं वाहून गेली, कैक नागरिक बेपत्ता झाले. स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार या आपत्तीनंतर केदारनाथ महामार्ग बंद करण्यात आला असून या भागात बचावकार्याला वेग देण्यात येत आहे. सोशल मीडियावर या गावाची आधीची आणि आता पूरानंतरची छायाचित्र समोर आली असून ही दृश्य पाहताना काळजाचा थरकाप उडत आहे.

एक होतं गाव...

या गावापासू निघणारे रस्ते NH, PWD, PMGSY नं जोडलेले असून केदारानाथला जाणारी वाटही इथून जात असल्यानं पर्यटकांचाही या गावाकडे ओघ होता. पण, 28 तारखेला सायंकाळी अचानकच ढगफुटी झाली. रुद्रप्रयाग आणि चमोली या दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी ढगफुटी झाल्यानं छेनागाडवर त्याचा गंभीर परिणाम दिसून आला. पाण्याचा प्रचंड लोंढा आणि माती, राडारोडा डोंगरकड्यावरून थेट भलामोठा कडा कापून गावावर कोसळला आणि वाटेत येणारं सारं गिळत गेला.

प्राथमिक माहितीनुसार या गावाच्या आजुबाजूच्या परिसरामध्येही मोठं नुकसान झालं असून चमोलीच्य देवाल क्षेत्र इथं पूराच्या पाण्यात आणि मातीच्या ढिगाऱ्यात 15-20 गुराखी दबले. केदारनाथ घाटी परिसरातील मोटर रोड ब्रिज वाहून गेला. पाहता पाहता अलखनंदा आणि मंदाकिनी नद्यांच्या पाणीपात्रांनी रौद्र रुप धारण केलं, ज्यामुळं अनेक रस्ते तातडीनं बंद करण्यात आले आणि माणसं होती तिथंच फसली.

दरम्यान उत्तराखंडमध्ये पावसानं प्रचंड नुकसान केलं असून मांगील कैक दिवसांपासून जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं तातडीनं नियंत्रण कक्षाची स्थापना करचतमअयात आली. जिथं प्रभावित क्षेत्रांमधील नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घेत या राज्यात अडकलेल्या पर्यटकांनासुद्धा स्वगृही सुखरुप पाठवण्यासाठीच्या उपाययोजना राबवण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं.

केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार या भागामध्ये पावसाची शक्यता असल्यानं नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी. रुद्रप्रयाग आणि नजीकच्या भागांमधील शाळा, महाविद्यालयं तूर्तास बंद ठेवण्यात आल्या असून या आव्हानात्मक काळात यंत्रणांना त्यांच्या कामात सहकार्य करण्यातं आवाहन करण्यात येत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
cloudburstrudraprayagChenagad VillageBasukedarlandslide

इतर बातम्या

पाठीराखा डोंगरच गावासाठी ठरला काळ, रुद्रप्रयामध्ये हाहाकार;...

भारत