अबु आझमींवर योगी आदित्यनाथ आक्रमक, ‘त्याला यूपीत पाठवून द्या, आम्ही…’

Yogi Adityanath On Abu Azmi : अबू आझमी यांनी औरंगजेबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रात चांगलंच राजकारण तापलं आहे. औरंगजेब हा क्रूर प्रशासक नव्हता असं वक्तव्य अबू आझमी यांनी केलं होतं त्यानंतर आता महाराष्ट्रात पडसाद उमटले. आज विधानसभेत देखील याच मुद्यावरून पडसाद उमटले. विरोधकांनी आंदोलन करत अबू आझमी यांच्यावर कारवाईची देखील मागणी केली. यानंतर अबू आझमी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. अशातच अबू आझमी यांच्या वक्तव्याचे पडसाद उत्तर प्रदेशमध्येही बघायला मिळाले.

औरंगजेब वादावरून उत्तर प्रदेश विधान परिषदेत योगी आदित्यनाथ यांनी समाजवादी पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केला. विधान परिषदेत योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, समाजवादी पक्ष औरंगजेबाला आपला आदर्श मानतो. योगी आदित्यनाथ यांनी बोलताना कोणाचेही नाव न घेता सांगितले की, 'कंबख्तको उत्तर प्रदेश भेज दो, इलाज हम करेंगे' असं म्हणत हल्लाबोल केला आहे.

काय म्हणाले योगी आदित्यनाथ?

पुढे योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, भारतावर हल्ला करणाऱ्या धर्मांध आणि क्रूर शासकाला समाजवादी पक्ष आदर्श मानतो. कोणत्याही सुसंस्कृत मुस्लिमानेही आपल्या मुलाचे नाव औरंगजेब ठेवलेले नाही. औरंगजेबाबद्दल बोलताना त्यांनी म्हटलं की, हा हिंदू तुमच्यापेक्षा चांगला आहे. जो जिवंतपणी आपल्या आई वडिलांची सेवा करतो आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे अंतिम संस्कार करतो असं योगी आदित्यनाथ म्हणाले.

#WATCH | Lucknow: On Samajwadi party MLA Abu Azmi's statement on Aurangzeb, which he later withdrew, UP CM Yogi Adityanath says, " Remove that person from (Samajwadi) party and send him to UP, we will do his treatment. The person who feels ashamed about the heritage of… pic.twitter.com/SHXClYoyaz

