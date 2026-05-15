CNG Price Hike: पेट्रोल आणि डिझेलनंतर सीएनजीलाही धक्का! काल मुंबईत तर आज 'या' शहरात 2 रुपयांची दरवाढ; जाणून घ्या आजचे दर

CNG Price in Maharashtra: महाराष्ट्रात सीएनजीचे दर 14 मे रोजी वाढले असून आता आज 15 रोजी अजून एका शहरात 2 रुपयांची दरवाढ झाली आहे. आजचे महाराष्ट्रातील सीएनजीचे दर काय आहेत हे जाणून घेऊयात....
CNG Price Hike 15 May 2026 in Maharashtra: पेट्रोल आणि डिझेलनंतर आता सीएनजीच्या दरवाढीनेही सर्वसामान्यांना मोठा झटका बसला आहे. कल १४ मे रोजी मुंबईत सीएनजीचे दरवाढ करण्यात आले. आता दिल्ली-एनसीआरमध्ये इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड (IGL) ने सीएनजीच्या दरात प्रति किलो ₹2 वाढ जाहीर केली असून नवे दर आज सकाळी ६ वाजल्यापासून लागू झाले आहेत. यामुळे वाहनचालकांसह ऑटो आणि टॅक्सी चालकांच्या खर्चात आणखी वाढ होणार आहे.
नवीन दरांनुसार, दिल्लीमध्ये सीएनजीचा दर ₹77.09 वरून थेट ₹79.09 प्रति किलो झाला आहे. तर नोएडामध्ये सीएनजी ₹85.70 वरून ₹87.70 प्रति किलोपर्यंत महागली आहे. याआधीच तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ₹3 वाढ केली होती. त्यामुळे इंधन दरवाढीचा दुहेरी फटका नागरिकांना बसत आहे.
दरम्यान, गुरुवारी मुंबई महानगर क्षेत्रातही सीएनजीच्या किमती वाढल्या होत्या. महानगर गॅस लिमिटेड (MGL) ने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि मीरा-भाईंदर परिसरात सीएनजीच्या दरात ₹2 प्रति किलो वाढ केली. या वाढीनंतर मुंबईत सीएनजीचा दर ₹82 वरून ₹84 प्रति किलो झाला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या महिन्यातही एमजीएलने सीएनजीमध्ये ₹1 प्रति किलो वाढ केली होती.
सतत वाढणाऱ्या इंधन दरांमुळे वाहनधारकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. खासकरून सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांनाही आता जास्त भाडे मोजावे लागू शकते. ऑटो, कॅब आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अहमदनगर ₹95.50, अकोला ₹93.53, अमरावती ₹93.78, औरंगाबाद ₹91.90, भंडारा ₹86.93, बीड ₹96.20, चंद्रपूर ₹90.00, धुळे ₹93.65, गडचिरोली ₹90.00, गोंदिया ₹86.93, हिंगोली ₹93.53, जळगाव ₹96.20, जालना ₹96.20, कोल्हापूर ₹96.95, लातूर ₹85.50, मुंबई ₹81.00, नागपूर ₹88.90, नांदेड ₹90.65, नंदुरबार ₹89.14, नाशिक ₹93.65, उस्मानाबाद ₹85.50, पालघर ₹79.50, परभणी ₹90.65, पुणे ₹92.50, रायगड ₹81.00, रत्नागिरी ₹85.50, सांगली ₹95.50, सातारा ₹95.50, सिंधुदुर्ग ₹83.65, सोलापूर ₹93.00, ठाणे ₹81.00, वर्धा ₹90.00, वाशीम ₹93.53, यवतमाळ ₹93.78
अहमदनगर ₹48.50, औरंगाबाद ₹47.08, कोल्हापूर ₹49.30, लातूर ₹44.00, मुंबई ₹50.00, नंदुरबार ₹48.31, नाशिक ₹50.25, उस्मानाबाद ₹44.00, पालघर ₹50.87, पुणे ₹50.65, रायगड ₹50.00, रत्नागिरी ₹44.00, सांगली ₹48.50, सातारा ₹48.50, सिंधुदुर्ग ₹49.25, सोलापूर ₹48.50, ठाणे ₹50.00
याच पार्श्वभूमीवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीनेही महागाईची चिंता वाढवली आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव आणि जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती यामुळे तेल कंपन्यांनी दरवाढीचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर ₹97.77 प्रति लिटर तर डिझेल ₹90.67 प्रति लिटरवर पोहोचले आहे.