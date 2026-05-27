/पेट्रोल, डिझेलनंतर आता CNG चे भाव वाढले, पाहा किती झाली किंमत?

CNG Price Hike : गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल डिझेलच्या दरात वाढ होत आहे. या पाठोपाठ CNG च्या दरातही वाढ झाली आहे.
CNG Price 27 May 2026 : गॅस कंपन्यांनी सीएनजीच्या किंमतीत वाढ केली आहे. सामान्यांच्या जीवनावर CNG च्या दरवाढीचा परिणाम होणार आहे. पेट्रोल-डिझेल पाठोपाठ CNG महागण्याच कारण काय?
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरापाठोपाठ सीएनजीच्या दरात वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा सीएनजी हा अधिक किफायतशीर पर्याय मानला जातो. पण असं असताना सीएनजीच्या दरात वाढ झाल्यामुळे सामान्यांवरील भार वाढला आहे. जर तुमच्याकडे सीएनजी कार असेल, तर आज दरात किती बदल झाला आहे हे जाणून घेणं आवश्यक आहे. सी एन जी चे नवीन दर 94.75 रुपये प्रति किलो झाले आहेत. जुने दर 92.25 रुपये प्रति किलो होते. 2.5 रुपयांनी सी एन जी चे दर गुरुवारपासून वाढणार आहेत. आज मध्यरात्रीपासून नवीन दर लागू होणार आहेत.
शनिवारी, 23 मे रोजी सीएनजीच्या दरात प्रति किलो 1 रुपयाने वाढ करण्यात आली. यापूर्वी सीएनजीचा दर 80.09 रुपये होता, जो आता वाढून 81.09 रुपये झाला आहे. हे लक्षात घ्यावे की, मे महिन्यात सीएनजीच्या दरात तीन वेळा वाढ झाली आहे.
गॅस वितरण कंपनी आयजीएलच्या (IGL) मते, "आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या दरात झालेली वाढ आणि अमेरिकन डॉलरच्या मजबुतीमुळे सीएनजीच्या दरावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे कंपनीला किरकोळ दरात सुधारणा करावी लागली. तथापि, कंपनीने दावा केला आहे की, दरवाढ होऊनही सीएनजी हे पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा स्वस्त इंधन आहे."
असे वाटते की, सर्वसामान्यांच्या खिशाला सतत कात्री लागत आहे. आज सकाळी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. गेल्या 10 दिवसांत चौथ्यांदा दरवाढ झाली आहे. प्रीमियम इंधनही महाग झाले असून, त्यामुळे रस्त्यावर गाडी चालवणे अवघड झाले आहे. देशभरातील दरवाढीबद्दल सर्वांनाच माहिती आहे, पण तुम्ही तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचा दर येथे पाहू शकता. मुंबईत पेट्रोलचा दर आज ₹111.21 पर्यंत वाढला आहे. काल, 24 मे रोजी, तो ₹108.45 होता. तेथील सर्वात स्वस्त दर ₹103 होता, आणि तोही 6 मे रोजी.