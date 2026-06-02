/CNG Price Today: महिन्याच्या सुरुवातीलाच सीएनजी दरवाढ; महाराष्ट्रात आज कुठे किती दर? जाणून घ्या ताजे अपडेट

CNG Price Today 02 June 2026 : जून महिन्याची सुरुवात इंधन ग्राहकांसाठी काहीशी महागडी ठरली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये 2 जून रोजी कोणताही बदल करण्यात आलेला नसला, तरी मागील काही आठवड्यांत झालेल्या वाढीचा परिणाम अद्याप कायम आहे. याशिवाय, व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरवाढीनंतर आता सीएनजी आणि पीएनजीच्या किंमतीही चर्चेत आल्या आहेत. पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थिती, कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील चढ-उतार आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर निर्माण झालेला दबाव यामुळे नैसर्गिक वायूच्या दरांमध्ये वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशातील अनेक शहरांमध्ये सीएनजीचे दर वाढले आहेत.
महानगर गॅस लिमिटेडने (MGL) मे महिन्यात दोनदा सीएनजी दर वाढवले होते. त्यानंतर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि आसपासच्या भागांमध्ये सीएनजीचे दर वाढलेल्या पातळीवर कायम आहेत.
हैदराबादसह काही शहरांमध्ये सीएनजीचे दर देशातील सर्वाधिक पातळीवर पोहोचले आहेत. तर दिल्ली आणि एनसीआर परिसरात अद्याप तुलनेने स्वस्त दर उपलब्ध आहेत.
सीएनजी (Compressed Natural Gas) हा पर्यावरणपूरक इंधन प्रकार मानला जातो. नैसर्गिक वायूला उच्च दाबाखाली संकुचित करून तयार केलेले हे इंधन रंगहीन, गंधहीन आणि तुलनेने कमी प्रदूषण करणारे असते.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत सीएनजीवर चालणारी वाहने अधिक किफायतशीर मानली जातात. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत अनेक वाहनधारकांनी सीएनजी किटचा पर्याय स्वीकारला आहे. कमी उत्सर्जन, कमी इंधन खर्च आणि पर्यावरणास अनुकूल वैशिष्ट्यांमुळे सीएनजीची लोकप्रियता सातत्याने वाढत आहे.
सीएनजीच्या वाढलेल्या किंमतींचा थेट परिणाम रिक्षा, टॅक्सी आणि व्यावसायिक वाहतूक सेवांवर होण्याची शक्यता आहे. इंधन खर्च वाढल्याने भविष्यात प्रवासी भाड्यातही वाढ होऊ शकते, अशी शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.