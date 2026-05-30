/CNG Prices Hike: सीएनजी आणि पीएनजी महागले! मुंबईत सीएनजी 86 रुपयांवर; वाहनचालक आणि ग्राहकांना पुन्हा झटका

CNG PNG Prices Hike: आज सीएनजीच्या दरात प्रति किलोग्राम ₹2 ने वाढ केली असून, पीएनजीच्या दरातही प्रति युनिट 50 पैशांनी वाढ झाली आहे.
CNG-PNG Prices Hike: मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता देशातील इंधन आणि गॅस दरांवरही दिसून येत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीनंतर आता सीएनजी आणि पीएनजी वापरणाऱ्या ग्राहकांनाही अतिरिक्त खर्चाचा सामना करावा लागणार आहे. महानगर गॅस लिमिटेड (MGL) ने शनिवारपासून सीएनजीच्या दरात प्रतिकिलो ₹2 ची वाढ लागू केली आहे. या वाढीनंतर मुंबई महानगर क्षेत्रात सीएनजीचा दर ₹86 प्रति किलोवर पोहोचला आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि एमजीएलच्या सेवा क्षेत्रातील इतर भागांमध्ये हे नवे दर लागू झाले आहेत.
विशेष म्हणजे, मे महिन्यातील ही दुसरी दरवाढ आहे. यापूर्वी 14 मे रोजीही सीएनजीच्या किमतीत ₹2 प्रति किलो वाढ करण्यात आली होती. सलग झालेल्या या वाढीमुळे खासगी वाहनधारक तसेच व्यावसायिक वाहतूक क्षेत्रावरील खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
सीएनजीसोबतच पाइपद्वारे पुरवठा होणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या (PNG) दरातही वाढ करण्यात आली आहे. पीएनजीच्या किमतीत प्रति युनिट 50 पैशांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे घरगुती स्वयंपाकासाठी पीएनजीचा वापर करणाऱ्या लाखो कुटुंबांच्या मासिक खर्चात वाढ होणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता आणि पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे गॅस पुरवठा आणि आयात खर्चावर परिणाम झाला आहे. यामुळे गॅस कंपन्यांचा खर्च वाढला असून त्याचा काही भार ग्राहकांवर टाकण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
शनिवारी मुंबईमध्ये पेट्रोलचा दर ₹111.21 प्रति लिटर तर डिझेलचा दर ₹97.83 प्रति लिटर नोंदवण्यात आला. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावरही होत असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, संभाव्य पुरवठा अडचणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना पुरेसा एलपीजी साठा राखण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. किमान 30 दिवसांच्या मागणीइतका एलपीजी साठा उपलब्ध ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले असून घरगुती ग्राहकांना कोणत्याही परिस्थितीत गॅसटंचाईचा सामना करावा लागू नये यासाठी सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.