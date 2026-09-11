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PM मोदींचं नाव 'स्वातंत्र्यसैनिकां'च्या यादीत, पुस्तकाचा फोटो Viral; लोक म्हणाले, '1950 मध्ये जन्मलेली व्यक्ती स्वातंत्र्यसैनिक कशी?'

भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांसंदर्भातील धड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावाच्या उल्लेख एका खासगी कोचिंग क्लासने केला आहे. या क्लासने छापलेल्या पुस्तकामध्ये पंतप्रधान मोदींचा उल्लेख महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टागोर आणि मंगल पांड्येंसारख्या स्वातंत्र्य सैनिकांसोबत घेण्यात आलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 11, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:15 PM IST
PM मोदींचं नाव 'स्वातंत्र्यसैनिकां'च्या यादीत, पुस्तकाचा फोटो Viral; लोक म्हणाले, '1950 मध्ये जन्मलेली व्यक्ती स्वातंत्र्यसैनिक कशी?'
Image Credit: व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतोय (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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