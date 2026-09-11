PM मोदींचं नाव 'स्वातंत्र्यसैनिकां'च्या यादीत, पुस्तकाचा फोटो Viral; लोक म्हणाले, '1950 मध्ये जन्मलेली व्यक्ती स्वातंत्र्यसैनिक कशी?'

भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांसंदर्भातील धड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावाच्या उल्लेख एका खासगी कोचिंग क्लासने केला आहे. या क्लासने छापलेल्या पुस्तकामध्ये पंतप्रधान मोदींचा उल्लेख महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टागोर आणि मंगल पांड्येंसारख्या स्वातंत्र्य सैनिकांसोबत घेण्यात आलं आहे.
विशेष म्हणजे पंतप्रधान मोदींचा जन्म 17 सप्टेंबर 1950 मध्ये म्हणजेच भारताला ब्रिटीशांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तीन वर्षांनी झाला आहे. 2014 साली पंतप्रधान पदाची शपथ घेतलेले मोदी हे स्वतंत्र भारतात जन्मलेले देशाचे पहिले पंतप्रधान ठरले होते. खासगी क्लासने छापलेल्या या पुस्तकामध्ये मोदींनी पंतप्रधान झाल्यापासून वेगवगेळ्या निमित्ताने केलेली वेगवेगळ्या विधानांचाही उल्लेख आहे. "मैं भी चौकीदार", "जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान" या सारखी वाक्य मोदींनी पहिल्यांदा देशाला दिल्याचा उल्लेख यात आहे.
स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या 'शिवांत सर' नावाच्या व्यक्तीने सोशल मीडियावर शेअर केलेला हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. अनेकांनी अशा पुस्तकांमुळे मुलांपर्यंत खरी माहिती पोहोचणारच नाही अशी भीती व्यक्त केली आहे. एकाने हा असा प्रकार मस्करी करण्यासारखा नसून भविष्याच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचा दावा करताना थेट उत्तर कोरियाचा संदर्भ दिला आहे. रोशन राय नावाच्या व्यक्तीने, "या देशामध्ये कोणत्या स्तरावरील ब्रेनवॉशिंग सुरु आहे याचा विचार करा. 1950 मध्ये (भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 3 वर्षांनी) जन्मलेल्या व्यक्तीचा पुस्तकांमध्ये स्वातंत्र्य सैनिक असा खऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नावांसोबत उल्लेख केला जातोय. हे गंमतीत घेण्यासारखं नाहीये. हा इशारा असून उत्तर कोरिया बनण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे," असं या पुस्तकाचा व्हिडीओ शेअर करत म्हटलं आहे.
Imagine the level of brainwashing being attempted in this country that a man born in 1950 ( 3 years after India’s independence) is being shoved into textbooks as a Freedom Fighter along with actual freedom fighters.— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) September 6, 2026
This isn’t funny and is extremely alarming, one step towards…
यावर लोकांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत ते पाहूया...
1)
THIS IS HILARIOUS— The Rebel (@TheRebel_IN) September 6, 2026
Freedom fighters chapter of a book
Suddenly Narendra Modi appears
Bhagat Singh
Azad
Bose
And now
Modi with full slogan list
Sabka Saath
Acche Din
Make in India
All jammed into the freedom struggle chapter
From when did he become a freedom… pic.twitter.com/ww96qd1jmK
2)
Hitler used to do Propaganda as well.— Rizé San(@CultOfRize) September 6, 2026
RSS learnt from him. https://t.co/Ox4xtgx0E6
अनेकांनी सदर पुस्तकातील मजकूर वाचून देशातील शिक्षण व्यवस्थेची काय अवस्था करुन ठेवली आहे असं म्हणत चिंता व्यक्त केली आहे.