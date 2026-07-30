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मृत्यूनंतर दीड वर्षांनी मनमोहन सिंग यांची निर्दोष मुक्तता; ₹186000 कोटींचं हे नेमकं प्रकरण काय?

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची, न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 30, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:15 AM IST
मृत्यूनंतर दीड वर्षांनी मनमोहन सिंग यांची निर्दोष मुक्तता; ₹186000 कोटींचं हे नेमकं प्रकरण काय?
Image Credit: सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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