/मृत्यूनंतर दीड वर्षांनी मनमोहन सिंग यांची निर्दोष मुक्तता; ₹186000 कोटींचं हे नेमकं प्रकरण काय?

कोळसा खाण वाटप प्रकरणात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याविरोधातील फौजदारी खटला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बंद केला. तसेच त्यांना आरोपी म्हणून समन्स बजावण्याचा आदेशही रद्द केला. 27 डिसेंबर 2024 रोजी निधन झालेले डॉ. मनमोहन सिंग आता या चर्चेत राहिलेल्या फौजदारी प्रकरणातून औपचारिकरित्या निर्दोष ठरले आहेत.'
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची, न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सीबीआयने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला. या अहवालात माजी पंतप्रधान आणि इतरांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळून प्रकरणाची दखल घेण्याचे कोणतेही कारण विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडे नव्हते. अपीलकर्त्याच्या दुर्दैवी निधनामुळे हे अपील निष्फळ ठरवता आले असते. मात्र, आम्ही सीबीआयने दाखल केलेल्या दोन्ही क्लोजर रिपोर्टचा अभ्यास केला.
2005 मध्ये ओडिशातील तालाबीरा-2 कोळसा खाण ब्लॉक वाटपाशी संबंधित प्रकरणात डॉ. मनमोहन सिंग, उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारेख आणि अन्य तीन जणांना विशेष न्यायालयाने आरोपी म्हणून समन्स बजावले होते. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
या कोळसा खाण वाटप प्रकरणात हिंदाल्को कंपनी, तिचे अधिकारी शुभेंदू अमिताभ आणि डी. भट्टाचार्य यांनाही आरोपी करण्यात आले होते. ओडिशातील तालाबीरा-२ कोळसा खाण ब्लॉक हिंदाल्कोला देण्यात आल्याशी हे प्रकरण संबंधित आहे. त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे पंतप्रधानपदासोबतच कोळसा मंत्रालयाचा कार्यभारही होता.
कोळसा खाण वाटप घोटाळा हा सुमारे 1.86 लाख कोटी रुपयांचा अंदाज वर्तवलेला मोठा आर्थिक आणि राजकीय घोटाळा होता. हा आकडा भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) 2004 ते 2009 या काळातील वाटपासाठी जाहीर केला होता. 186000 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. विना-निविदा आणि विना-स्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीने खाजगी कंपन्यांना खाणींचे वाटप केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व कोळसा खाण वाटप बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले होते.
26 डिसेंबर 2024 रोजी नवी दिल्ली येथील एम्स (AIIMS) रुग्णालयात वयाच्या 92 व्या वर्षी मनमोहन सिंग यांचे निधन झाले. त्यांची प्रकृती अचानक बिघडल्यामुळे त्यांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते, जिथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. निधनानंतर दीड वर्षांनी मनमोहन सिंग यांची कोळसा खाण वाटप प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता झाली.