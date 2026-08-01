बिहारमध्ये सुरू झाला 'कॉकरोच कॅफे'! हटके नावामुळे सोशल मीडियावर चर्चा, मेन्यूमध्ये काय काय? 'हा' Video बघाच

Cockroach Cafe Open in Bihar: बिहारमधील नालंदा जिल्ह्यात नुकतेच सुरू झालेल्या एका कॅफेने आपल्या मेन्यूमुळे नव्हे, तर वेगळ्याच नावामुळे सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. 'कॉकरोच कॅफे' असे नाव असलेल्या या ठिकाणाची छायाचित्रे आणि व्हिडीओ सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, नेटकरी त्यावर विनोदी प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत.
नालंदा जिल्ह्यातील हिलसा बायपास परिसरात सुरू झालेल्या या कॅफेचे नाव पाहून अनेकजण प्रथम आश्चर्यचकित झाले. त्यानंतर सोशल मीडियावर या नावावरून विनोदांचा अक्षरशः पाऊस पडू लागला. काहींनी "आता जेवणात झुरळ सापडलं तरी तक्रार करता येणार नाही" अशा मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या, तर काहींनी हे नावच ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी पुरेसे असल्याचे म्हटले.
नाव जरी वेगळे असले तरी कॅफेचे इंटेरिअर आधुनिक आणि आकर्षक पद्धतीने सजवण्यात आले आहे. ब्लॅक थीममध्ये तयार केलेल्या या कॅफेमध्ये टिनच्या छताला पिवळ्या रंगाचे लाइट्स, भिंतींवर कृत्रिम वेल आणि फुलांची सजावट करण्यात आली आहे. बसण्यासाठी काळ्या रंगाचे रॅटन सोफे, लाल कुशन आणि काचेचे टेबल ठेवण्यात आले आहेत. एका कोपऱ्यात छोटा रेफ्रिजरेटर, तर इतर ठिकाणी रंगीबेरंगी भिंती आणि कुंड्यांमधील झाडे कॅफेचे सौंदर्य वाढवतात. संध्याकाळच्या वेळी येथे चहा, स्नॅक्स आणि सोशल मीडिया रील्स बनवण्यासाठी तरुणांची गर्दी होत असल्याचे सांगितले जाते.
कॅफेच्या मालकाने सांगितले की, इतरांपेक्षा वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी हे नाव जाणीवपूर्वक निवडण्यात आले. त्यांच्या मते, आजच्या काळात ग्राहकांना काहीतरी नवीन आणि लक्ष वेधून घेणारे आवडते. 'रॉयल कॅफे'सारखी नावे अनेक ठिकाणी आहेत, पण 'कॉकरोच कॅफे' हे नाव लोकांच्या लगेच लक्षात राहते, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, कॅफेमध्ये स्वच्छतेची संपूर्ण काळजी घेतली जाते. हे नाव केवळ ब्रँडिंगचा भाग असून, सोशल मीडियाच्या युगात वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ग्राहक नावामुळे प्रथम येतील आणि दर्जेदार सेवा मिळाल्यानंतर पुन्हा भेट देतील, असा त्यांचा विश्वास आहे.
सध्या या कॅफेमध्ये चहा, कॉफी, मॅगी, सँडविच आणि विविध कोल्ड ड्रिंक्स उपलब्ध आहेत. पदार्थांच्या किमतीही परिसरातील इतर कॅफेंप्रमाणेच ठेवण्यात आल्या असून, सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडतील याची काळजी घेण्यात आली आहे.
कॅफेचे नाव समोर येताच सोशल मीडियावर विनोदी कमेंट्सचा वर्षाव झाला. "इथे जाण्यासाठी हिंमत लागेल," अशी प्रतिक्रिया एका युजरने दिली. तर दुसऱ्याने, "चहासोबत कॉकरोच फ्री मिळतो का?" असा मिश्कील सवाल केला. काहींनी "स्पेशल डिश कॉकरोच चिली असेल का?" अशी गंमत केली.
दुसरीकडे, अनेकांनी या नावामागील मार्केटिंगची कल्पना कौतुकास्पद असल्याचे म्हटले. काहींनी प्रत्यक्ष कॅफेला भेट दिल्यानंतर येथील स्वच्छता, वातावरण आणि सजावटीचेही कौतुक केले. त्यामुळे हटके नावामुळे चर्चेत आलेले हे कॅफे आता परिसरातील आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे.