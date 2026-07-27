/...तर आम्हाला पुन्हा एकदा सक्तीनं आंदोलनाला बसावं लागेल, 2 दिवसातच कॉकरोच पार्टीकडून मोदी सरकारला इशारा

नीट पेपर फुटीप्रकरणी धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास कॉकरोच जनता पार्टीसह देशभरातील विद्यार्थ्यांनी त्यांना भाग पाडलं. त्यानंतर कॉकरोच पार्टीने दिल्लीत 36 दिवस सुरु असलेले जंतर मंतरवरील आंदोलन शनिवारी संपवलं. पण दोनच दिवसामध्ये कॉकरोच पार्टीचे प्रवक्ते आशुतोष रांकाने मोदी सरकारला पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. हे आंदोलन संपवताना आंदोलकांवर कोणतीही पोलीस कारवाई होणार नाही, असा करार करण्यात आला होता. पण पोलीस आंदोलनकर्त्यांना शोधून ताब्यात घेतल असल्याचे समोर येत आहेत. तर बिहार आणि बंगालमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांना अटक झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. एवढंच नाहीतर दिल्लीतील आंदोलनात जेवण किंवा मदत पुरवणाऱ्या स्वयंसेवकांनाही पोलीस ताब्यात घेत. शिवाय दोन दिवस झाले तरी लिखित मागण्या मान्य झाल्यात नाहीत. त्यामुळे लिखित मागण्या पूर्ण न झाल्यास आम्हाला पुन्हा एकदा उपोषणाला बसावे लागेल, असा इशारा कॉकरोच पार्टीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका याने ट्विटरवरून दिला आहे.
आशुतोष रांकाने पोस्ट करताना चर्चेमध्ये सहभागी झालेल्या मंत्री जेपी ड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांना सुद्धा टॅग करत मागण्याची आठवण दिली आहे. आंदोलकांवर दाखल केलेले सर्व एफ.आय.आर. त्वरित मागे घेण्यात यावेत. अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांना तात्काळ सोडून देण्यात यावे. दिल्ली पोलीस, केंद्रीय तपास यंत्रणा किंवा भाजप-सहयोगी राज्यांतील पोलिसांकडून भविष्यात कोणतेही एफ.आय.आर. दाखल केले जाऊ नयेत. जर या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर आम्हाला पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणे भाग पडेल, असा तसंच, कायदेशीर प्रकरणांबाबत झालेला लेखी करार आणि भारत सरकारसोबत ठरलेली वेळेची मर्यादा उद्यापर्यंत आमच्यासोबत शेअर करण्यात यावी, अशीही आमची मागणी असल्याचे म्हटलंय.
Dear @JPNadda @DrJitendraSingh ji,— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 27, 2026
We are observing a complete breach of the agreement regarding no police action against the protestors. Hundreds of students have been arrested in Bihar and Bengal, and hundreds are being surveilled/harrassed in Delhi and other states. Multiple…