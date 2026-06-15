/3 सेकंदात 4 थोबाडीत मारल्या, कॉक्रोच जनता पार्टीच्या अभिजीत दिपकेंवर हल्ला; भर रस्त्यात मारहाण,

Cockroach Janata Party Protest Abhijit Dipke : कॉक्रोच जनता पार्टीला पहिला मोठा झटका बसला आहे. अभिजीत दिपकेंवर हल्ला आहे. भर रस्त्यात अभिजीत दिपकेंना मारहाण करण्यात आली (Cockroach Janta Party - CJP founder Abhijeet Dipke. जयपूरमध्ये आंदोलन सुरु असताना हा धक्कादायक प्रकार घडला.
गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असणाऱ्या कॉक्रोच जनता पार्टीचे जयपूरमध्ये आंदोलन सुरु होते. अभिजीत दिपके या आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. यावेळीच अभिजीत दिपकेंवर हल्ला झाला. आंदोलनामुळे मोठी गर्दी होती. या गर्दीतच अभिजीत दिपकेंना मारहणा करण्यात आली आहे. या मारहाणीचा व्हिडिओ समोर आला आहे. चार ते पाच जण अभिजीत दिपकेंना मारहाण करत असल्याचे व्हिडित दिसच आहे. अभिजीत दिपकें यांच्या थोबाडीत देखील मारण्यात आली आहे. मारहाण करणारे कोण होते? त्यांनी अभिजीत दिपके यांना मारहण का केली याबाबतची कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.
जयपूरमधील शहीद स्मारकाजवळ कॉक्रोच जनता पक्षाचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दीपके यांचे आंदोलन सुरु होते. यावेळी गर्दीतून अचानक कुणीतरी त्यांच्या कानशिलात मारल्याने मोठा गदारोळ झाला. नीट पेपरफुटी, ढासळती शिक्षण व्यवस्था, बेरोजगारी आणि तरुणांच्या इतर प्रमुख समस्यांविरोधात आंदोलन सुरु होते. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी अभिजीत दीपके तेथे आले होते. आंदोलनाच्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने तरुण आणि आंदोलक जमले होते. अचानक हल्ला झाल्यामुळे एकच गोंधळ उडाला.
आंदोलनस्थळी अभिजीत दीपकेंवर हल्ला झाल्यानंतर एकच गोंधळ उडाला. संतप्त जमावाने पीडित व्यक्तीला कानशिलात मारणाऱ्या आणि त्याला बेदम मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीला पकडले. घटनास्थळी तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी परिस्थिती त्वरित मारहाण करणाऱ्यांना ताब्यात घेतले. आंदोलनस्थळी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
जयपूरमधील शहीद स्मारकाजवळ सुरू असलेल्या आंदोलनाला तरुण, विद्यार्थी आणि पालक मोठ्या संख्येन सहभागी झाले होते. . नीट पेपरफुटी, ढासळती शिक्षण व्यवस्था आणि वाढत्या बेरोजगारीविरोधातील हे आंदोलन करण्यात आले.
अभिजीत दिपकेंनी सोशल मिडिया एक्सवर पोस्ट करत घटनेचा निषेध केला. शारीरिक हल्ले हे भीती आणि भित्रेपणाचे लक्षण आहे. आम्ही शांततेने आमचा आवाज उठवत राहू. मी गांधी आणि आंबेडकरांचा अनुयायी आहे, आणि मी ही लढाई शांतता व प्रेमाने लढत राहीन.
टीप: धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे! असे त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हंटले आहे.