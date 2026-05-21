/11 मिलियनपेक्षा जास्त फॉलोअर्स झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीला पहिला झटका! भारतात X अकाऊंट बंद, पण का केली कारवाई?

Cockroach Janta Party X Account: सध्या प्रचंड चर्चेत असणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीचं (CJP) एक्स अकाउंट बंद करण्यात आलं आहे. भारताच्या सरन्यायाधीशांनी तरुणांबाबत केलेल्या विधानानंतर ही पार्टी तयार करण्यात आली आहे.
Cockroach Janta Party X Account: भारताच्या सरन्यायाधीशांनी तरुणांसंदर्भात केलेल्या विधानानंतर तयार करण्यात आलेली कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) सध्या प्रचंड चर्चेत आहे. पार्टी तयार करताच सोशल मीडियावर तिला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. दरम्यान त्यांच्यावर पहिली मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. भारतातील कॉक्रोच जनता पार्टीचं एक्स अकाऊंट बंद करण्यात आलं आहे. मागील काही दिवसांपासून ही पार्टी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. सर्व प्लॅटफॉर्म्सवर त्यांचे फॉलोअर्स वाढत चालले आहेत.
याआधी CJP चा फाऊंडर अभिजीत दीपकेने म्हटलं आहे की, आमचं इंस्टाग्राम अकाऊंट हॅक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यांचा दावा आहे की, जेव्हा अकाऊंट हॅक नाही होऊ शकलं, तेव्हा ते बंद करण्यात आलं. आज दुपारी CJP चं एक्स अकाऊंट भारतात हॅक झालं आहे.
'कॉक्रोच जनता पार्टी'ने (Cockroach Janata Party) अवघ्या काही दिवसांतच सर्व विक्रम मोडीत काढले असून, इंस्टाग्राम आणि 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर लाखो फॉलोअर्स मिळवले आहेत. शिवाय, काही रिपोर्ट्सनुर केवळ इंस्टाग्रामवरच या पक्षाने फॉलोअर्सच्या संख्येच्या बाबतीत 1 कोटींचा (१० दशलक्ष) टप्पा यापूर्वीच ओलांडला आहे.
'CJP' ने एक उपहासात्मक आणि सोशल मीडिया-आधारित मोहीम सुरू केली आहे. या पक्षाचे संस्थापक अभिजीत डिमके हे अमेरिकेतील बॉस्टन विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी आहेत. अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, तरुणाईला भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांना. विशेषतः त्यांच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित चिंतांना आणि सध्याच्या राजकीय वातावरणाबद्दल त्यांच्यात वाढत चाललेल्या नैराश्याला प्रतिसाद म्हणून या पक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.
अभिजीत दीपके यांचं नाव 'आम आदमी पार्टी'शीही जोडलेले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 2020 ते 2023 या कालावधीत 'आप'च्या (AAP) सोशल मीडिया सांभाळण्यात आणि संवाद साधण्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. तथापि, दीपके यांचा असा दावा आहे की, सध्या ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संलग्न नाहीत; उलट, ते स्वतंत्रपणे लोकांशी संवाद साधत आहेत.