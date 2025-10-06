12 चिमुरड्यांचा जीव घेणाऱ्या कफ सिरपबाबत समोर आली थरकाप उडवणारी माहिती; 'तो' विषारी घटक...

Coldrif Cough Syrup: कोल्ड्रिफ कफ सिरपमुळं देशभरात खळबळ उडाली आहे. या कफ सिरपमुळं राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात 12 मुलांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूत या औषधावर बंदी आणली आहे. इतकंच नव्हेतर आरोग्य मंत्रालयाने या औषधाची नमुने तपासणीसाठी पाठवले होते.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात चिमुकल्यांचे जीव घेणाऱ्या कोल्ड्रिफ या कफ सिरपमध्ये डायइथिलीन ग्यायकोल (डीईजी) नावाचे रासायनिक पदार्थाचे तब्बल 48.6 टक्के प्रमाण आढळले आहे. कोल्ड्रिफमध्ये आढळलेला हा विषारी घटकामुळं मूत्रपिंड निकामी करुन जीवघेणा ठरवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
डायइथिलीन ग्यायकोल आणि एथिलीन ग्लायकोल हे अँटीफ्रीझ, पेंट, ब्रेक फ्लुइड आणि प्लास्टिकमध्ये वापरले जाणारे औद्योगिक सॉल्व्हेंट्स आहेत. ते औषधनिर्माण उद्देशांसाठी नसतात. डायथिलीन ग्लायकॉल आणि इथिलीन ग्लायकॉल कधीकधी ग्लिसरीन सारख्या औषध घटकांना दूषित करतात.
डायथिलीन ग्लायकॉल (DEG) रंगहीन आणि सिरपयुक्त असते, ज्यामुळे प्रयोगशाळेत चाचणी न केल्यास ते कायदेशीर एक्सिपियंट्स म्हणून वापरणे सोपे होते.
DEGचे सेवन केल्यावर, डायथिलीन ग्लायकॉल (DEG) आणि इथिलीन ग्लायकॉल (EG) विषारी संयुगांमध्ये मोडतात, ज्यामुळे मूत्रपिंड, यकृत आणि मज्जासंस्थेला गंभीर नुकसान होते. लहान मुलांमध्ये सुरुवातीची लक्षणे मळमळ, पोटदुखी आणि लघवी कमी होण्यापासून सुरू होतात. अधिक गंभीर प्रकरणांमध्ये, ते वेगाने मूत्रपिंड निकामी होण्यास कारणीभूत ठरते, ज्यामुळे मृत्यू होतो.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये १२ मुलांच्या मृत्यूसाठी 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरपला जबाबदार धरले जात आहे. तथापि, मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथून घेतलेल्या सहा नमुन्यांमध्ये DEG आणि इथिलीन ग्लायकॉल (EG) नसल्याचे आढळून आले. तथापि, मध्य प्रदेश सरकारच्या विनंतीनुसार, तामिळनाडूच्या FDA ने कांचीपुरममधील श्रीसन फार्माच्या उत्पादन स्थळावरून थेट 'कोल्ड्रिफ'चे नमुने गोळा केले तेव्हा त्यांना DEG प्रमाण सुरक्षिततेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आढळली.
