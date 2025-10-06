English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

12 चिमुरड्यांचा जीव घेणाऱ्या कफ सिरपबाबत समोर आली थरकाप उडवणारी माहिती; 'तो' विषारी घटक...

Coldrif Cough Syrup: कोल्ड्रिफ कफ सिरपबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या कफ सिरपमध्ये आढळेलला घटक विषारी असल्याचे समोर आले आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 6, 2025, 07:00 AM IST
12 चिमुरड्यांचा जीव घेणाऱ्या कफ सिरपबाबत समोर आली थरकाप उडवणारी माहिती; 'तो' विषारी घटक...
Coldrif Cough Syrup 12 childrean Deaths DEG Concerns and Ban in India

Coldrif Cough Syrup: कोल्ड्रिफ कफ सिरपमुळं देशभरात खळबळ उडाली आहे. या कफ सिरपमुळं राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात 12 मुलांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूत या औषधावर बंदी आणली आहे. इतकंच नव्हेतर आरोग्य मंत्रालयाने या औषधाची नमुने तपासणीसाठी पाठवले होते. 

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात चिमुकल्यांचे जीव घेणाऱ्या कोल्ड्रिफ या कफ सिरपमध्ये डायइथिलीन ग्यायकोल (डीईजी) नावाचे रासायनिक पदार्थाचे तब्बल 48.6 टक्के प्रमाण आढळले आहे. कोल्ड्रिफमध्ये आढळलेला हा विषारी घटकामुळं मूत्रपिंड निकामी करुन जीवघेणा ठरवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

DEG आणि EG म्हणजे काय?

डायइथिलीन ग्यायकोल आणि एथिलीन ग्लायकोल हे अँटीफ्रीझ, पेंट, ब्रेक फ्लुइड आणि प्लास्टिकमध्ये वापरले जाणारे औद्योगिक सॉल्व्हेंट्स आहेत. ते औषधनिर्माण उद्देशांसाठी नसतात. डायथिलीन ग्लायकॉल आणि इथिलीन ग्लायकॉल कधीकधी ग्लिसरीन सारख्या औषध घटकांना दूषित करतात. 

डायथिलीन ग्लायकॉल (DEG) रंगहीन आणि सिरपयुक्त असते, ज्यामुळे प्रयोगशाळेत चाचणी न केल्यास ते कायदेशीर एक्सिपियंट्स म्हणून वापरणे सोपे होते.

धोकादायक का असतात?

DEGचे सेवन केल्यावर, डायथिलीन ग्लायकॉल (DEG) आणि इथिलीन ग्लायकॉल (EG) विषारी संयुगांमध्ये मोडतात, ज्यामुळे मूत्रपिंड, यकृत आणि मज्जासंस्थेला गंभीर नुकसान होते. लहान मुलांमध्ये सुरुवातीची लक्षणे मळमळ, पोटदुखी आणि लघवी कमी होण्यापासून सुरू होतात. अधिक गंभीर प्रकरणांमध्ये, ते वेगाने मूत्रपिंड निकामी होण्यास कारणीभूत ठरते, ज्यामुळे मृत्यू होतो.

मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये १२ मुलांच्या मृत्यूसाठी 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरपला जबाबदार धरले जात आहे. तथापि, मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथून घेतलेल्या सहा नमुन्यांमध्ये DEG आणि इथिलीन ग्लायकॉल (EG) नसल्याचे आढळून आले. तथापि, मध्य प्रदेश सरकारच्या विनंतीनुसार, तामिळनाडूच्या FDA ने कांचीपुरममधील श्रीसन फार्माच्या उत्पादन स्थळावरून थेट 'कोल्ड्रिफ'चे नमुने गोळा केले तेव्हा त्यांना DEG प्रमाण सुरक्षिततेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आढळली.

FAQ

प्रश्न १: कोल्ड्रिफ कफ सिरप प्रकरण काय आहे?

उत्तर: कोल्ड्रिफ कफ सिरपमुळे देशभरात खळबळ उडाली आहे. या सिरपमुळे राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात १२ मुलांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनांनंतर मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूत या औषधावर बंदी घालण्यात आली आहे. आरोग्य मंत्रालयाने या सिरपाचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले होते.

प्रश्न २: कोल्ड्रिफ कफ सिरपमुळे मुलांचा मृत्यू कसा झाला?

उत्तर: कोल्ड्रिफ सिरपमध्ये डायइथिलीन ग्लायकॉल (DEG) नावाचे विषारी रसायन ४८.६ टक्के प्रमाणात आढळले आहे. हे रसायन मूत्रपिंड निकामी करून जीवघेणे ठरते, ज्यामुळे लहान मुलांचा मृत्यू झाला.

प्रश्न ३: कोल्ड्रिफवर बंदी का घालण्यात आली?

उत्तर: मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातील मुलांच्या मृत्यूंनंतर, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू सरकारांनी या सिरपावर बंदी घातली. तामिळनाडूच्या FDA ने श्रीसन फार्माच्या उत्पादन स्थळावरून थेट नमुने गोळा केले, ज्यात DEGचे प्रमाण सुरक्षिततेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आढळले.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Cough syrupCough syrup deaths in Madhya PradeshColdrif Cough SyrupDiethylene Glycol (DEG) 48.6%13 Children Deaths

इतर बातम्या

125 बायका असलेल्या माणसाचा मुलगा त्याच्या 15 बायका, 30 मुल...

विश्व